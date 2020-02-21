路金鼠喜搶修75天　新北烏來卡拉莫基道路邊坡整治完成

▲ 搶修75天路金鼠喜，新北烏來卡拉莫基道路邊坡整治完成。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市烏來區卡拉莫基道路為當地賞櫻、登山及民眾出入重要通道，2019年10月因大雨造成道路下邊坡大面積崩落，新北市政府隨即規劃復建整治，施工工期75天，已如期完工，提供遊憩、出入的厚所在。

農業局指出，卡拉莫基道路沿線有種植櫻花及登山步道，更有居民賴以為生的簡易自來水設施，該道路為福山地區往南勢溪上游唯一聯絡道路，無其他道路可供通行，另因南勢溪及北勢溪（翡翠水庫）供應大台北地區飲用水，故皆以維護現有道路避免新闢辦理整治工作，以保障水源及國土保育。

▲ 新北烏來卡拉莫基道路崩塌。

農業局表示，卡拉莫基道路約1.5公里處道路下邊坡，因2019年大雨造成大面積崩落且路面產生裂縫，為避免路基崩塌災害擴大造成道路中斷，市府立即進行規劃設計，施工工期75天。

農業局說，因邊坡崩塌範圍大、坡度陡且地質條件不佳，工程於道路下邊坡設置噴漿溝搭配鋪網客土噴植進行邊坡穩固，並於道路上邊坡擋土牆鑽孔設置深層排水管導引排水避免含水量過高，本工程高差大、邊坡施工危險性高且道路狹小，施工困難度高，經施工團隊努力克服，已如期於2月中完工。

烏來區代表蔡成雄表示，卡拉莫基道路除了民眾通行、取水外，也有不少登山與賞櫻遊客前往，倘道路中斷居民生活無以為繼，感謝市府團隊完成整治工作，讓居民及遊客行車安全獲得保障，實踐安居樂業！

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▲ 新北烏來卡拉莫基道路施工中。

▲ 新北烏來卡拉莫基道路邊坡完工。