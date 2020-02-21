▲ 新北i-center旅遊服務中心，淡水、瑞芳旅服中心榮獲全國特優等獎。（圖／新北市政府提供）

記者郭世賢／新北報導

交通部觀光局2019年度全國i-center旅遊服務中心服務評比，在全國113個旅遊服務中心中新北市包辦前2名，瑞芳火車站與淡水捷運站旅遊服務中心脫穎而出，分別拿下特優等獎項，成績斐然，於19日在市政會議分享新北獲獎喜悅。

交通部觀光局於2019年10月至11月期間舉辦各層級旅遊服務中心之督導考核作業，評比項目包含旅遊服務便利性、硬體設置與整頓清潔、人員專業解說及外語能力、資訊提供清晰度與正確度、安全管理與創新作為等層面，於旅遊服務中心評比組別中，新北市的瑞芳旅服、淡水旅服即囊括其中兩名，表現十分優異，獲得遊客及評審人員認可。

新北市觀旅局指出，瑞芳及淡水皆為新北市內廣受外國旅客歡迎的景區，常會見到外國旅客在旅服站內詢問各類資訊，旅服中心不但是代表台灣形象的第一線窗口，應對來自各地的旅客應有更創新多元的服務。

觀旅局表示，近年新北市的旅服中心加強在對東南亞旅客、電子化摺頁及導覽、性別友善等創新作為，服務人員熱情、專業且具備多語能力，提供國內外遊客豐富的遊程規劃、旅遊導覽，同時也以多元貼心的服務項目，讓遊客有賓至如歸的感受。未來新北市將不斷提升旅遊服務的專業度，期盼帶給遊客更加優質的旅遊體驗。

含75%酒精！茶樹精油乾洗手組來啦