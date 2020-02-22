金門防疫再升級！機場首日執行紅外線儀監測體溫　縣長楊鎮浯親臨視察

▲金門縣長楊鎮浯視察金門機場首日執行紅外線監測儀體溫監測情形。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、莊智勝／金門報導

新冠肺炎疫情延燒，金門縣政府於21日發佈公告，自22日起航空器抵達金門尚義機場之旅客，均應配合接受紅外線監測儀體溫監測，展現抵抗疫情的決心。

今（22）日楊鎮浯縣長率衛生局、警察局、民政處及消防局主管會同金門航空站主任，視察實施首日的機場入境防疫整備情形（紅外線監測儀體溫監測）及各單位的協作配合情形。

楊鎮浯表示，要用最嚴僅、滴水不漏的方式來阻絕武漢肺炎疫情進入金門，因此特別指示縣府團隊主動在機場架設紅外線監測儀，執行入境旅客體溫監測，並設置「居家檢疫報到站」，種種的主動性作為，就是要加強金門地區的防疫強度、讓防疫工作更嚴密。

縣府表示，自2月22日起旅客體溫超過紅外線監測儀發出警示時，由防疫人員進行複測，經兩次複測耳溫均高於攝氏38度或額溫均高於攝氏37.5度，一律留置於體溫監測站，俟救護車送衛生福利部金門醫院就診。

縣府進一步表示，已經協請航空公司於入境金門前向旅客廣播，凡持有居家檢疫通知書者，都必須至「居家檢疫報到站」登記，核對居住地、電話，縣府就會立即通知里長、村里幹事啟動健康關懷，居家檢疫者返家後，限制外出至檢疫解除。

旅客應配合上述檢疫措施，如有拒絕、規避妨礙者，將依傳染病防治法第37條第1項第6款及同法第70條第1項第3款處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。