桃園市議長向監院巡委討錢　要求提高統籌分配款比例

▲監察院巡查委員楊芳婉前來桃園市議會訪視。（圖／桃園市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

監察院年度地方機關巡查第4組責任區巡查委員楊芳婉26日前來桃園市議會，邱奕勝議長率所有一級主管迎接，雙方就市政建設交換意見時，邱奕勝特別提到桃園市中央統籌分配款比例相對其他直轄市為少很多，尤其桃園市人口逐年快速成長，許多重大建設如沒有足夠經費執行，將導致都市發展嚴重停滯，交通更加惡化，希望監察委員能夠加以了解。

▲桃園市議會邱奕勝提出中央統籌分配款桃園的比例過少。（圖／桃園市議會提供）



楊芳婉表示，桃園是非常具有潛力的都市，此行主要是傾聽地方否有需要協助的地方，邱奕勝首先就大量年輕人定居桃園表達意見，他說托嬰的需求增加，相較於鄰近縣市，托嬰這項行業在桃園市的成長十分迅速，尤其現代年輕家庭往往白天都需外出工作，政府應對於該行業場地的安全及相關人員的培訓更加重視。



邱奕勝話鋒一轉說，桃園市人口即將突破225萬人，交通狀況也逐年惡化，預估在兩年之後會進入黑暗期，他認為中央對地方財政的劃分並不盡公平，桃園市相較於其他六都，分配的資源相對較少，在每年少個幾億的情形下，累積下來數量也十分可觀，對桃園市而言每年通過的預算看起來很多，但是用在地方建設的經費也僅300多億，尤其為了因應人口密度增加，各種交通建設如無法及時獲得足夠經費執行，後續一定會對交通造成衝擊。



邱奕勝指出，桃園市幫國家解決最嚴重的問題就是居住議題，桃園有三條國道加上高鐵、台鐵以及桃園捷運，交通上與大台北基本上已經算是同個生活圈，而房價卻只有首都的一半，因此吸引許多人口定居，照理說中央應當是要挹注資源改善逐漸惡化的交通問題才合理，希望委員加以了解。他也以航空城的緩慢開發造成無法及時把握住前陣子台商回流的契機為例，說明許多建設不能等到問題迫在眉睫才想辦法解決，政府應當要有前瞻性，才能讓社會走向進步。

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