　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園市議長向監院巡委討錢　要求提高統籌分配款比例

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲監察院巡查委員楊芳婉前來桃園市議會訪視。（圖／桃園市議會提供）

▲監察院巡查委員楊芳婉前來桃園市議會訪視。（圖／桃園市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

監察院年度地方機關巡查第4組責任區巡查委員楊芳婉26日前來桃園市議會，邱奕勝議長率所有一級主管迎接，雙方就市政建設交換意見時，邱奕勝特別提到桃園市中央統籌分配款比例相對其他直轄市為少很多，尤其桃園市人口逐年快速成長，許多重大建設如沒有足夠經費執行，將導致都市發展嚴重停滯，交通更加惡化，希望監察委員能夠加以了解。

▲桃園市議會邱奕勝提出中央統籌分配款桃園的比例過少。（圖／桃園市議會提供）

▲桃園市議會邱奕勝提出中央統籌分配款桃園的比例過少。（圖／桃園市議會提供）

楊芳婉表示，桃園是非常具有潛力的都市，此行主要是傾聽地方否有需要協助的地方，邱奕勝首先就大量年輕人定居桃園表達意見，他說托嬰的需求增加，相較於鄰近縣市，托嬰這項行業在桃園市的成長十分迅速，尤其現代年輕家庭往往白天都需外出工作，政府應對於該行業場地的安全及相關人員的培訓更加重視。

邱奕勝話鋒一轉說，桃園市人口即將突破225萬人，交通狀況也逐年惡化，預估在兩年之後會進入黑暗期，他認為中央對地方財政的劃分並不盡公平，桃園市相較於其他六都，分配的資源相對較少，在每年少個幾億的情形下，累積下來數量也十分可觀，對桃園市而言每年通過的預算看起來很多，但是用在地方建設的經費也僅300多億，尤其為了因應人口密度增加，各種交通建設如無法及時獲得足夠經費執行，後續一定會對交通造成衝擊。

邱奕勝指出，桃園市幫國家解決最嚴重的問題就是居住議題，桃園有三條國道加上高鐵、台鐵以及桃園捷運，交通上與大台北基本上已經算是同個生活圈，而房價卻只有首都的一半，因此吸引許多人口定居，照理說中央應當是要挹注資源改善逐漸惡化的交通問題才合理，希望委員加以了解。他也以航空城的緩慢開發造成無法及時把握住前陣子台商回流的契機為例，說明許多建設不能等到問題迫在眉睫才想辦法解決，政府應當要有前瞻性，才能讓社會走向進步。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
李來希承認：我們對不起台灣人　因為「1月11日要選韓國瑜」
夫妻求子狂失敗！子孫潭裡...醫驚見「唯一會游的蟲」 他哭求
出門至尊保母+護法隨侍！15分幫老大「狂賭天九」欠債引殺機
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東好物協會與香港知名公司媒合　協助台東拓展商機

台東縣警局表揚破獲重大刑案有功人員　饒慶鈴頒加菜金

桃園市議長向監院巡委討錢　要求提高統籌分配款比例

旅遊不走馬看花！台東農業深度旅遊書　住宿秘境伴手禮全收錄

台塑企業暨勤勞基金會捐款535萬元　「勤勞會館」揭牌儀式 

黃國昌搶攻澎湖政黨票　帶澎湖外孫打「鄉親牌」跨海拜票！

台南市第3屆議員發表就職週年成果　郭信良議長：一年比一年更好！

活化88歲歷史建築　新竹動物園湖畔料亭28日全新開幕

紙風車劇團前進苗栗！徐志榮、陳超明邀小朋友來看《雞城故事》

中小型店家數位轉型補助　花蓮核定補助家數緊追北市

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

2019「年度夯歌」串燒起來　3分鐘英文流行曲一次聽完！

巨型貴賓狗給你「真正熊抱」　店員搶抱笑：腰可能會閃到

11年的兄弟情！最好的朋友結婚了　王嘉爾為他準備舞台..彌補婚禮遺憾

Jasper最新朋友誕生　「餃伯組合」高原互喊名字超級萌

玄彬聽到「賢內助」嘴角忍不住上揚　孫藝真想送禮..口袋掏出「手指愛心」

台東好物協會與香港知名公司媒合　協助台東拓展商機

台東縣警局表揚破獲重大刑案有功人員　饒慶鈴頒加菜金

桃園市議長向監院巡委討錢　要求提高統籌分配款比例

旅遊不走馬看花！台東農業深度旅遊書　住宿秘境伴手禮全收錄

台塑企業暨勤勞基金會捐款535萬元　「勤勞會館」揭牌儀式 

黃國昌搶攻澎湖政黨票　帶澎湖外孫打「鄉親牌」跨海拜票！

台南市第3屆議員發表就職週年成果　郭信良議長：一年比一年更好！

活化88歲歷史建築　新竹動物園湖畔料亭28日全新開幕

紙風車劇團前進苗栗！徐志榮、陳超明邀小朋友來看《雞城故事》

中小型店家數位轉型補助　花蓮核定補助家數緊追北市

屁孩怒討公道囂張越界！怒掀「三蘆大戰」　6煞砍人致重傷

陳同佳獲釋2個月「都沒申請入台證」　陸委會：真心投案可直接聯繫

2024對手是鄭文燦？　柯文哲：民進黨大太子、二太子會先殺一場

時力公布2020經濟政策　提5大主軸盼共創全民經濟

「黑衣槍手」埋伏畫面曝光！15分幫老大遭轟4槍命危　愛賭欠債引殺機

台下粉絲橫跨「2世代」...樂團主唱激動喊：人生值得了！

星宇航空再下一城！簽定合作意向書　將進駐桃園航空城

中職／李振昌穩坐土投最高薪　陳禹勳、潘威倫威脅

減稅紅包富豪吃肉？減稅超過億元15戶　財部：高所得者繳稅年增64億元

韓國瑜專訪／就是「解放軍」危害國安　莫非要我講文言文？

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

地方熱門新聞

雲林工人挖水溝「挖到寶」！撈出20尾黃鱔魚

即／彰化民宅火警　男子燒成焦屍

快訊／台東大武工地怪手翻覆　司機遭壓死

台南崑山中學傳財務危機發不出薪

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

苗立委參選人溫俊勇　茶會成立總部

聖誕夜員警唱聖歌快閃　空姐也來搶拍

【桃園發光】不只公有館舍　到處是生活博物館

陳秀寶高人氣　柯呈枋清白參選

道路突增黃綠標線　汽車臨停小心吃罰單

新竹湖畔料亭28日全新開幕

率全國之先成立自主檢測實驗室

5種車輛禁行　新南迴交通管制報你知

紙風車劇團到苗栗　山海線立委敬邀

更多熱門

相關新聞

蔡正元：國民黨立委過半彈劾陳師孟

蔡正元：國民黨立委過半彈劾陳師孟

監委陳師孟約詢審理前總統馬英九洩密案的法官，引發法官大反彈，甚至已有67%法官連署反對。國民黨副秘書長蔡正元23日在臉書批判陳師孟把監委當東廠，總統蔡英文與民進黨立委長期豢養出來的怪獸，並發起「下架陳師孟」運動。蔡正元24日受訪表示，陳師孟有任期保障，明年讓民進黨立委變得絕對少數，國民黨立委就可以發動批判跟彈劾。

陳師孟自嘲「死豬不怕開水燙」　柯P：死豬不會動

陳師孟自嘲「死豬不怕開水燙」　柯P：死豬不會動

蘇貞昌：促成陳文成案、林宅血案檔案解密

蘇貞昌：促成陳文成案、林宅血案檔案解密

法官要求女助理按摩　法評會建議撤職

法官要求女助理按摩　法評會建議撤職

監院今年彈劾28人　海委會人最多

監院今年彈劾28人　海委會人最多

關鍵字：

桃園市議會中央統籌分配款邱奕勝監察院巡查委員

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

罷韓正妹蛻變　勇奪IFBB健美冠軍

賀！王陽明、蔡詩芸生下聖誕寶寶

台虎斑送養加拿大　散步都被讚帥

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

好市多手臂粗草蝦　網曝神秘口感

日今絞刑陸籍生　搶劫殺一家四口

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

子瑜X雪炫《SBS歌謠大戰》性感扭臀

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

9歲怒罵媽媽惡毒話！母絕望隔天自殺「死時緊握一家合照」

快訊／陳綺貞道歉斬戀情「與林先生已無往來」

台男霸氣PO烏克蘭辣模女友照　網：你贏了

更多

最夯影音

更多
「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家
蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面