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平均溫度上升不利生長　雲林產地蒜頭產量減三成！預估價格會攀高

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▲新冠狀病毒疫情升溫，台灣蒜陸續進入採收，產量減、需求增，濕蒜每台斤35元，與去年每台斤25元相較，價格成長4成。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲新冠狀病毒疫情升溫，台灣蒜陸續進入採收，產量減、需求增，濕蒜每台斤35元，與去年每台斤25元相較，價格成長4成。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

全台約有8成的蒜頭產於雲林縣，目前沿海地區蒜頭進入採收期，因大蒜期結球期間平均溫度超過24度影響，蒜球較小，今年每分濕蒜採收成數減少約1000台斤，栽植面積與產量較正常產量減少約3成左右，溼蒜價格每斤35元。

新冠狀病毒疫情升溫，台灣蒜陸續進入採收，產量減、需求增，濕蒜每台斤35元，與去年每台斤25元相較，價格成長4成；大蒜被世界衛生組織﹙WHO﹚證實能促進身體健康，台灣大蒜富含大蒜烯、大蒜素、大蒜新素等，文獻指出具有降低病毒的附著能力,達到增強體內保護功效，各種跟大蒜提高免疫力有關食品民眾詢問增加，目前許多大蒜盤商提現金，到田間向農民收購濕蒜。

請繼續往下閱讀...

雲林蒜頭今年栽培面積約4千100公頃，沿海鄉鎮蒜農開始採收蒜頭，產季採收到清明節後，今年產地溼蒜頭價格不斐，但蒜農說，種植結球期氣溫不夠冷，寒流來襲天數也不長，蒜球長不大，採收產量縮只有1500至2009台斤。

雲林縣政府接獲許多蒜農民與公所反應，早植田區生長狀況較差，雲林縣長張麗善甚表關心，特別指示縣府農業處再次邀請台南區農業改良場博士趙秀淓勘查大蒜生長狀況，並給予指導。

台南區農業改良場博士趙秀淓表示，適合栽培蒜頭的土壤酸鹼值介於ph6~7之間，然雲林縣沿海鄉鎮土壤與水質的酸鹼值，經採樣檢驗結果土壤ph值偏酸性(ph5.5左右)、水質的ph值則偏鹼性(ph7)，在在考驗著農民田間栽培管理與施肥用藥的能力，再加上氣候偏暖不穩，更增加栽培管理的困難。

建議可施用有機質肥料來改善土壤的酸鹼值，較酸性的土質可選擇施用鹼性之有機質肥料，鹼性土質則選擇施用酸性之有機質肥料，來平衡土壤的酸鹼值。

▲新冠狀病毒疫情升溫，台灣蒜陸續進入採收，產量減、需求增，濕蒜每台斤35元，與去年每台斤25元相較，價格成長4成。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台南區農業改良場博士趙秀淓（左）建議可施用有機質肥料來改善土壤的酸鹼值，較酸性的土質可選擇施用鹼性之有機質肥料，鹼性土質則選擇施用酸性之有機質肥料，來平衡土壤的酸鹼值。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲新冠狀病毒疫情升溫，台灣蒜陸續進入採收，產量減、需求增，濕蒜每台斤35元，與去年每台斤25元相較，價格成長4成。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林蒜頭今年栽培面積約4千100公頃，沿海鄉鎮蒜農開始採收蒜頭，產季採收到清明節後，今年產地溼蒜頭價格不斐。（圖／記者蔡佩旻攝）

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