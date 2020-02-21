花大錢吃Buffet…他問「拿炒飯炒麵的人」想什麼！網反駁回本說：很自由

▲有各種不同美食的Buffet很受國人歡迎。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

有些人去吃buffet的時候，都會想吃一些比較高價，或平常吃不到的東西，認為就是要吃到回本，如果隨便吃吃會虧。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「去吃buffet拿炒飯炒麵的人在想什麼？」說很多buffet在主食區會放一些炒飯類的東西，但還是會有人去吃，「去吃buffet拿炒飯、炒麵的人在想什麼？」

這位網友在文中表示，「許多buffet在主食區還是會放一些炒飯（ex：櫻花蝦炒飯、廣東炒麵），但是那兩鍋的食物還是會慢慢減少」，忍不住好奇問卦，去吃buffet卻拿炒飯、炒麵的人在想什麼。

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看到貼文後，就有網友留言，「有些人要吃到澱粉才會覺得有飽足感」、「都花大錢吃把廢惹，拿想吃的吃錯惹嗎」、「你以為你狂吃最貴的有辦法回本嗎？既然沒辦法，開心就好」、「我弟超愛吃炒飯，到吃到飽起手式就是兩碗炒飯or肉燥飯」、「我會拿散壽司耶！」

也有人表示，「海鮮也不是什麼新鮮好料」、「鼎泰豐等級的炒飯錯了嗎」、「喝飲料的更誇張吧」、「把費還在想吃回本的不是太年輕就是太窮」、「有人吃品味，有人嚐鮮，有人吃粗飽」、「我還看過煮擔仔麵吃」、「喝可樂的比較狂」、「想吃就吃，不被『划算』綁架的自由。」

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