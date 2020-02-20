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最好別帶新手機！退伍哥整理「當兵手機7攻略」　留言刷爆：MDM灌起來～

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當兵,軍旅,行軍,國軍,中華民國國軍（圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲國軍示意圖。（圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者張嘉晏／綜合報導

隨著時代變遷，現代人入伍時雖然可以攜帶智慧型手機入營使用，不過仍有許多規定要遵守。一名網友就熱心整理出「當兵時使用手機的小叮嚀」供有需要的人參考，除了建議最好不要帶剛入手的全新手機，事先也可以查好營區訊號最好的電信公司是哪一家。

一名退伍網友在PTT「MobileComm板」上發文，分享給服役菜鳥的「7項手機攻略」。首先他指出，國軍入伍時手機都會被灌MDM（Mobile Device Management），也就是監控APP，目的為限制國軍不能開手機相機、熱點分享和GPS等功能。完全不用手機的人則無需安裝。

請繼續往下閱讀...

再來原PO建議，入伍前最好先把手機裡的資料都備份起來，「資訊人員跟我們說，如果MDM灌不進去會強制重置或硬灌，灌到後來聽說有些手機會有小問題或死機。」

原PO提醒，入伍時最好不要帶剛新買的手機，因為曾聽說有人的螢幕在軍營裡裂開，推測可能是因為別人放手機時太暴力而撞傷；他還聽說有人在推手機櫃的途中不幸翻倒，如果壞掉的話似乎也比較求助無門。

▲iPhoneX,蘋果手機,智慧型手機,Face ID,臉部辨識。（圖／記者林世文攝）

▲在軍營裡使用智慧型手機眉角多。（圖／本報資料照）

另外，不能帶大陸製手機、MDM不要手滑刪掉、SONY手機聽說不太好裝MDM都是值得注意的事項文末他表示，最好事先查好該營區「訊號最佳」的電信公司，再辦該公司的預付卡（含網路），使用起來才會比較方便。

貼文一出，過來人們刷爆一波留言，回應「大內中華訊號+華碩手機，大部分地方都ok」、「但我去年當兵爽爽用，也沒裝過什麼鬼MDM」、「裝MDM就是祈禱你一次就過，這樣就能帶回寢室玩」、「幫補充，未來要當海陸的一定要辦遠傳」、「AB機路過」。

有鄉民則認為，現在役期才4個月也不長，乾脆帶家裡沒在用的「智障型手機」還比較省事。不過也有人提出相反意見，表示手機已經是當兵時少數的慰藉了，若在放手機時間看到別人都在滑，自己卻沒得用，絕對會崩潰。

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