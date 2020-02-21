越南防疫水準超高？　網：SARS時也是第一個解除旅遊限制

▲越南確診病例大多已出院，且持續7天未增加確診病患。（圖／美聯社）

記者范姜士航／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在東亞各國仍持續延燒，韓國19日單日就暴增31例。越南目前累計16例，共11人已經康復出院，而且境內超過5日沒有出現新病例，就有網友表示，越南的防疫工作是不是做得特別好，當地的病例7成都已經康復出院，短期內也沒有新的病例出現，他好奇「越南防疫是不是真的很強」。

這名網友在PTT的八卦板上發文詢問「越南防疫很強嗎」，文中表示，他跟越南的妹妹聊天，妹妹說越南這次的16例病患都已經康復出院，現在越南國內沒有病患了，剛剛搜尋了一下新聞，還發現18日真的有新聞說16例中有11例出院了，他好奇「越南防疫是不是已經超越亞洲的其他已開發國家了」，並請在越南的鄉民來解惑一下。

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▲網友詢問越南防疫水準超高？多數病人已痊癒出院。（圖／翻攝PTT）

文章曝光之後，不少鄉民在下方留言表示，「越南如果沒有淪陷就會是好事，至少對於比較炎熱的地方抑制疫情有效」、也有人認為「前提是越南的標準不要跟印尼一樣爛」、「這些國家更傾向標準低隨便放吧」、「東南亞的確診人數看看就好」。

根據《中央社》的報導，清化省綜合醫院院長黎文士（Le Van Sy）在越南首例確診病患出院時，就表示過，「及早發現、隔離病例個案，以及積極治療是關鍵因素」，另外在2003年SARS疫情爆發後，WHO也宣布過越南是第一個成功控制了SARS蔓延的國家，並同時解除該國旅游限制建議。