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好奇一查「韓國5天4夜團」跌到4500元！他驚呆：比高雄3天2夜還便宜

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO一查，5天4夜韓國團只要4500元。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在世界各地爆發後，連帶影響旅行社業績，很多已經訂好行程的人寧願取消。有男網友就在PTT的Gossiping板上問卦「韓國5天4夜團才4500？」他看到有人在板上說北海道5天4夜9999元，就去看旅行社的韓國跟團跌到哪，一查驚呼，「比去台北人去高雄玩3天2夜還便宜欸！大家敢去嗎？」

這位男網友在貼文中表示，「小弟剛剛看到版上有人說北海道5天4夜9999，就去看旅行社的韓國跟團跌到哪了」，接著貼出他查詢韓國跟團的價格，「結果韓國團不管是釜山大邱慶州還是濟州島，5天團通通跌破5千了，還有一團4500的，比去台北人去高雄玩3天2夜還便宜欸！大家敢去嗎？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲不少5天4夜跟團行程都下殺5000元有找。（圖／翻攝自PTT）

看到貼文後，其他人紛紛喊扯，「20天19夜只要4500耶！值了」、「要自動加14天14夜」、「一下飛機就到購物店隔離，全程吃便當」、「現在去大邱是不想回來了喔」、「超便宜！本來以為只是出團費用，還包吃包住包機票保險，看來韓國真D慘」、「花錢請我去，我也不去」、「0元也不去」、「大邱現在連韓國人應該都不敢去了。」

不過也有網友說，「……其實平常就這價錢了，你是不是太少逛」、「平常購物團價格啊」、「韓國本來就這麼便宜了，購物團」、「大概有4天在購物商店吧」、「現在應該連購物團的成團率都很慘吧」、「購物團啊！韓國當地旅行社就靠這個賺」、「不怕死貪小便宜的還是會去啦！」

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