天使紅蝦「好紅好大隻」！他一吃疑惑…口感普還輸草蝦　網認同：大隻而已

▲天使紅蝦相當大隻，肉也比一般蝦子厚。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人愛吃蝦，但有時剝完殼後，能吃的蝦肉就只有一口，讓人特別嚮往大隻的蝦子，但大隻似乎也不見得好。一名網友就在PTT的Gossiping版上問卦「天使紅蝦484吃起來普普通通？」文中表示，天使紅蝦看起來很紅很大隻，可是吃起來的口感似乎沒有草蝦、白蝦好吃，到底是他不懂美食，還是天使紅蝦真的普普。

這位網友在文中表示，他日前第一次吃到天使紅蝦，看起來好紅好大隻，可是吃起來的口感，好像沒有草蝦跟白蝦好吃，「4窩（是我）不懂品嘗美食，還是天使紅蝦其實吃起來真的普普而已？有沒有天使紅蝦484（是不是）吃起來普普的的八卦？」

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看到貼文後，不少人都有同感，「真的沒比較好吃」、「不是普普，是不怎麼好吃」、「草蝦>>>>>>>>>>>>天使紅蝦>白蝦」、「名字好聽而已，難吃到不行」、「還沒吃過好吃的天使紅蝦」、「草蝦+1，蝦子就是要有彈性啊」、「同感，就只是比較大隻而已」、「天使紅蝦超難吃又難剝。」

也有網友點出問題所在，「天使紅蝦台灣吃到的都冷凍的，腥味很重不好吃，如果在國外新鮮的話不知道如何」、「肉質鬆散難吃」、「我都吃到冷凍很久的，很粉不好吃」、「冷凍貨啊」、「難吃又很多沙又腥」、「而且容易誘發過敏，不懂吃這幹嘛」、「去殼煎比水煮好吃100倍。」

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