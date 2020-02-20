不實爆料稱劉政池侵占國土　何志偉需賠35萬並登報道歉

▲民進黨立委何志偉，2013年間爆料劉政池多次侵占國土，遭最高法院判決須賠償35萬、登報道歉確定。（圖／記者李毓康攝）



記者吳銘峯／台北報導

民進黨立委何志偉，在2013年間擔任台北市議員時，召開記者會爆料前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池，有多處未曝光的侵佔國土案件。劉起訴求償350萬元並登報道歉，一審判賠50萬元並准登報道歉，二審則改判賠償35萬元，但仍須在四大報上登報道歉1日。案經上訴，最高法院20日駁回上訴確定。

2013年間劉政池的「七七行館」案爆發後，時任台北市議員的何志偉隨即開記者會，並公開指稱「劉至少還有10處私占國有地未曝光」、「另擁數間別墅，正複製同樣模式侵占國有地」、「從成本3百萬變成7億7千萬元的豪宅，價格翻揚了好幾十倍」、「劉政池以買賣或強取豪奪染指20公頃的土地…並以這些土地向銀行超貸5億。」何志偉還出示空照圖，質疑劉政池還在北投別墅一帶，圈地多達20公頃，並指稱劉企圖以溫泉、沉香木，炒作陽明山豪宅地皮。

各大報第二天引用何志偉的爆料內容，更有平面媒體以頭版的形式，大篇幅刊登。劉政池不滿，起訴求償。一審士林地院審理後，認定何並未善盡查證義務，具有過失，判何敗訴。劉也在一審判決後發表聲明，指出因何的不實爆料，讓他合法的土地也被拆除、更改界址，蒙受不白之冤，所以他很感謝「有勇氣」的法官，相信司法可以是公理正義的最後一道防線，也說會把訴訟贏得的金錢，全數捐做公益。

案經上訴，二審高院開庭時，何仍拒絕賠償，辯稱自己是依照議員的職權，接受陳情後，促請相關公部門、檢調進行調查，以防止國有土地遭濫墾濫伐，強調自己是在做議員分內的事。但二審法院仍認定何未善盡查證義務，具有過失，侵害劉的名譽。重新計算後，認定何共3次侵害名譽，分別賠償10萬、10萬、15萬，共計35萬元，另仍須在四大報刊登道歉啟事。

全案再上訴第三審，最高法院審理後，20日駁回上訴，何志偉須賠償35萬元、並登報道歉確定。