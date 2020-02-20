當朋友貼心、戀人暖心！最適合做「情人知己」3星座　射手上榜、第1名無懸念

▲不少人嚮往和情人之間能像知己一樣相處，擁有懂自己的另一半。（圖／翻攝自Pixabay）

記者張芳瑜／綜合報導

一個人可能朋友很多，但稱得上是知己的卻沒幾個，因為要找到一個喜歡又了解自己的朋友十分不容易，如果身旁的情人正好又是知己的話，那可能是上輩子救了整個國家才能換來的幸福呀！《星座好朋友》整理出不論是當朋友還是伴侶都算得上是完美典範的3個星座，快看看自己的另一半是否上榜？還再尋覓「情人知己」的人，這3個星座的人可能就是你的真命天子／女。

Top3：射手座

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射手座的人天生帶有幽默感，總是能夠帶給人快樂，有他們存在的地方，一定能聽得到歡笑聲。和射手座相處，不論是他的朋友還是他的戀人，都不用擔心生活沒有樂趣。只要跟樂觀的射手在一起，煩惱和壓力全都會被拋到九霄雲外，分分秒秒都感覺到自在陽光。所以在需要傾訴、渴望陪伴的時刻，射手便會化身知己；如果想要浪漫的感覺，也難不倒射手戀人。

Top2：獅子座

霸氣的獅子雖然有著很強的控制欲，但同時他們也相當有情有義，如果朋友遇到困難，獅子一定會拔刀相助、盡一切力量幫忙。獅子座的人通常聰明又善良，而且還對伴侶非常忠心，「變心」一詞不存在在他們的世界裡，所以身為獅子的戀人，會有十足的安全感。

Top1：巨蟹座

12星座中最能代表「情人知己」的星座，非巨蟹莫屬！心思細膩的巨蟹座，身為他們的朋友，時刻都會受到無微不至的照顧。心情不好，巨蟹陪在身邊、送上貼心和溫暖的關懷，讓擁有他們這個朋友的人，有著滿滿幸福感，哪裡還有什麼陰影。對朋友重情重義的巨蟹，若是做為戀人，貼心暖心更加倍，會把所有好的全都給另一半，好到讓人無可挑剔，做為「情人知己」毫無懸念。