「靈和肉體保惠師」害慘南韓了！　新天地教主李萬熙自稱「王室後代」

▲新天地以神學課程招攬信眾，通過循環課程向學員洗腦。（示意圖／路透）

記者郭卉寧／綜合報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）病例激增，截至21日上午9點為止，累計156人感染，其中，21日新增的52例確診，有39人與第31位患者（61歲婦人）發病後前往大邱新天地教會禮拜有關。據了解，新天地教會（신천지예수교회）於1984年建立，是南韓基督教異端之一，信徒視教主李萬熙（이만희）為「靈與肉體的保惠師」，而他也自稱是耶穌差來的聖靈，位於耶穌之上，稱自己是完成的聖靈。

根據《韓聯社》報導，21日再新增52例新冠肺炎確診個案，境內累計156人感染，成為目前中國以外病例最多的國家。其中，20日確診案例中，有39人與日前確診的61歲大邱婦人上教會有關，因此，南韓政府也針對新天地大邱教會展開全面檢查。另外，面對疫情擴散，南韓國務總理丁世均表示，將指定大邱市、慶尚北道清道郡為傳染病特別管理地區。

據了解，該名大邱婦人日前出現肺炎症狀後不聽醫師規勸，多次前往公共場所，且根據政府公開的患者動線，她發病後曾二度前往新天地教會參加禮拜，目前掌握一同與會的人有1001人，但還有數百人聯絡不上，成為一種不定時炸彈，南韓政府也擔心，有些信徒為了隱匿依情，會選擇不承認自己的身分，導致疫情難以掌握。

▼南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

新天地教會創立於1984年3月14日，全名為「新天地耶穌教證據帳幕聖殿」，簡稱新天地，據稱有超過12萬名信徒，但由於經常惹出爭議，被指控為邪教團體、基督教異端，成為南韓教會目前重點防範的異端教會，許多正統教會不僅在主日講道中提及要防範新天地，甚至還會在門口貼上「禁止新天地出入」的標語。

其中，創辦人李萬熙被信徒視為教主，更稱他是「靈與肉體的保惠師」，保惠師在希臘原文作「巴拉克利脫斯」（Paracletos），巴拉的原意為「在旁邊」，克利脫斯則是「被喚來的」，將這兩個字合起來就是「被喚出來站在旁邊的幫助者」的意思。因此，新天地主張保惠師不是普通的聖靈，而李萬熙也自稱保惠師實體，是耶穌差來的聖靈，把自己放在耶穌之上，稱自己是完成的聖靈。

另外，李萬熙也被神化為「聖靈保惠師」、「再臨基督」、「上帝指派的牧師」、「天上總統」等，在他的自傳《我所走過的路和神的恩惠》中，曾表示「我是王室的後代，作為光來到這個世界」、「就在某一天，我遇見了從天而降的天人耶穌」、「我所到之處都有彩虹同行，有十字架（雲彩）同行，有光同行」。

▲新天地教會在南韓被指控為邪教團體、基督教異端。（圖／翻攝自Yonhapnews）

據悉，新天地以神學課程招攬信眾，通過循環課程向學員洗腦，並以其他教會的信徒為「食物」，多次潛入正統教會吸收信徒，他們也視「啟示錄」情節為近代南韓政局及某信仰流派事蹟的預言，印証其教派的各樣荒誕教導。另外，新天地每年都會訂下目標，要求旗下十二支派各自招募足夠新人，共赴韓國出席年終典禮。

不僅如此，據紐西蘭媒體《先驅報》2017年的報導，新天地會透過洗腦來破壞信徒與家人的關係，調查發現，他們曾資助一名奧克蘭大學學生機票，讓他逃離在家人，到南韓與信徒一起生活；更有學生堅信教育已經沒有實質幫助，將一整年的學費捐獻給教會。

英國英格蘭教會和韓國基督教會聯盟曾發出警告，表示新天地是「非常危險的團體」、「極端主義分子」，不僅慫恿信徒離家出走，也會洗腦信徒捐獻財產，對象不限韓國本地人，全國各地教會都在掌控範圍。

然而，此次新天地教會爆發多人感染新冠肺炎，也讓不少台灣網友在PTT相關文章下表示，「韓版seafood」、「邪教教主都是耶穌轉世，耶穌分身真多啊」、「XX轉世怎麼都有人信」、「韓國邪教不是會在路上拉人加入，怕爆」、「南韓社會怎麼對邪教都不生氣，難怪被吃死」、「台灣邪教還比不上南韓的邪教啦，可以看統一教才猛」、「信這種教真的就是離天堂近了」。