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越南：尚未考慮恢復中國航班　16病例14痊癒出院1呈陰性

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,越南河內。（圖／路透）

▲越南各地嚴防新冠肺炎。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續衝擊全球，越南政府於本月1日起就暫停所有往返中國的航班，而越南外交部在昨（20）日也表示，由於各國疫情持續複雜化，因此還並未考慮要恢復中國航班。據悉，因為疫情爆發，全球航空公司預計今年將虧損近8000多億。

根據中央社報導，越南外交部在昨日召開例行記者會，對於記者提問到疫情相關問題，副發言人段刻越（Doan Khac Viet）表示，他們非常關切中國在抗疫作戰中所造成的損失，且給予中方防疫的努力高度評價，更願意和各國共享資訊、配合來控制疫情。

▲越南確診病例大多已出院，且持續7天未增加確診病患。（圖／美聯社）

▲越南中國城。（圖／美聯社）

不過，關於航班復飛問題，段刻越則說，越南暫停往返中國航班一事是由中越雙方政府和WHO共同決定實施的，為了嚴格控管疫區的相關人員，因此如果要恢復航班的話，是不可以由任何一方擅自依照主觀意見決定，必須要非常謹慎且有科學證據；不過他們希望中國能早日度過難關，也能加快恢復航班的腳步。

▲越南確診病例大多已出院，且持續7天未增加確診病患。（圖／美聯社）

▲越南確診病患大多已出院，且持續7天未增加病例。（圖／美聯社）

據悉，越南目前一共有16名確診病例，不過已經有14名病患痊癒出院，剩下的2名病患其中一名日前做採驗檢體也是呈陰性，因此可望在今日出院。而越南已經累計連續7天沒有增加確診病例，根據當地政府規定，只要在最後一名病患治癒後連續滿28天沒有出現新的病例，就可以準備公佈病情已受控制的消息。

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