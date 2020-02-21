老伴和兒子都是重症患者　77歲健忘症爺爺睡不著「深夜狂打掃...」

▲武漢方艙醫院。（圖／翻攝自新華網）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐，許多患者在醫院接受隔離治療。在湖北武漢體育中心方艙醫院內，有一位77歲的健忘症老人是許多患者的「熟人」，他19日步履蹣跚的走在院內走廊上，手裡拿著掃帚，一直在為公共區域清掃垃圾，據說他的老伴和兒子都是重症患者。

據《看看新聞》報導，吳女士說，「昨天晚上11點鐘，就看見一個老爺爺在那掃地，我當時就被這一幕感動了，跟著這個爺爺走到他前面的時候，我就認出來了，就是那個有健忘症的爺爺。」老人告訴吳女士，反正自己睡不著，就出來轉一轉。

▲▼健忘症爺爺打掃方艙醫院。（圖／翻攝自看看新聞）

吳女士還說，因為老人患有健忘症，經常記不住自己的床位，有好心病友看到的話，就會把老人帶回來，「我們有一個聊天群，就是說如果再看到這個爺爺的話，就把他送回床位。」

吳女士哽咽的表示，他應該是把這兒當成了自己的家，可能他在家裡就是個比較愛乾淨的人，老人忘記了很多事情，他的表述能力也不是很清楚，「我聽隔壁病床的阿姨說，老人的兒子在火神山醫院是位重症患者，他的老伴也可能一個重症室裡，他很想念自己的家人。」

網友看到後紛紛感動的留言，「希望一家身體健康回家團聚」、「一定要好起來阿」、「希望他的家人趕緊好起來吧，太難受了」、「老爺爺，希望你能跟家人健康的團聚呀！一定要保重自己」、「爺爺一定會和家人團聚的」、「這麼善良的老人一家人一定都能健健康康出院重聚，幸幸福福」。