「吳斯懷讓軍人同袍失望」　蔡英文反問：是不是代表國民黨立場？

▲總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委吳斯懷提出書面質詢，內容質疑蔡總統挑釁中國，若中共發動戰爭「我們真的準備好了嗎？」引發議論。總統蔡英文20日表示，吳斯懷講這句話，相信會讓很多軍人同袍感到非常失望，「我們拒絕戰爭，但絕對不會示弱，不挑釁但不會卑躬屈膝」，她反問這是不是國民黨的立場，是不是要出來澄清？

對於質詢內容遭到批評，吳斯懷上午表示，行政質詢稿是公開的文書資料，歡迎國人上立法院網站完整閱讀，而內容最主要目的是提醒蔡英文要慎戰，戰爭的發起是國家大事，他身為立委，責任就是代表人民監督政府施政，尤其不能輕啟戰端。

吳斯懷表示，對不同政治立場政黨的評論，他不做回應，我們都熱愛中華民國，都要保護台灣人民生命財產安全，維護主權獨立及國家尊嚴，這毋庸置疑，至於個人有不同角度的解釋，他是軍人出身，對戰爭威脅、後果比一般人了解，因此他呼籲不管哪個政黨，執政要「慎戰」，戰爭不可以輕啟，對兩岸人民都是極大傷害，可能三、五十年都恢復不了。

對此，蔡英文表示，主要是要反映真實情況，同時展現自我防衛的決心，這本來就是國家領導的人要說的話，倒是曾經做過經軍人的吳斯懷講這句話，相信會讓很多軍人弟兄同袍感到非常失望，「我們拒絕戰爭，但絕對不是弱者，不挑釁但不會卑躬屈膝，這就是基本態度」。他反問國民黨，吳斯懷講這樣的話，是不是代表國民黨立場，畢竟他是國民黨的不分區立委，「我想國民黨應該要出來澄清一下」。