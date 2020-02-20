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15年來最慘！日韓櫻花季不敵疫情⋯旅行團「退團人數逾5成」

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▲搶先看韓國最早開的櫻花！來濟州島賞超大「王櫻花」▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）

▲韓國濟州島櫻花。（圖／七逗旅遊網提供）

記者李宜秦／台北報導

時序已近春天，正好是賞櫻花的季節，往年國人都會至日本、韓國賞櫻，不過旅遊品質保障協會東北亞線發言人蔡錦惠指出，受到新冠肺炎影響，兩國訂單都持續下跌，尤其韓國確診案例一夜之間暴增31例，導致旅客退團比例高達5成，且退團要求持續增加中，這恐是國人瘋櫻花15年以來最慘淡的一年。

蔡錦惠表示，東北亞的日本、韓國疫情蔓延狀況嚴重，因此影響旅客出遊意願，目前日本旅行團退團率已達5成，部分旅客則是將出遊時間延期，而自由行旅客部分，因為卡到飯店訂金問題，有的飯店若不願退費，旅客也只好硬著頭皮出遊。

請繼續往下閱讀...

蔡錦惠表示，由於日本櫻花花期、花種豐富，且從南到北都有不同的開花時間，因此賞櫻在台灣早已蔚為風潮，至少已持續15年，今年疫情衝擊，恐怕是15年以來最慘淡的一年。此外，日本4月底、5月初原本還有紫藤花季，如今也沒人敢去。

▲阿里山櫻花頂湖長青居頂石棹櫻之道。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿里山櫻花季將至。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

而韓國櫻花季往年也吸引許多台人，但因昨日一夜之間暴增31例，全國確診累計82例，被列為社區感染疫區，導致退團率也暴增，蔡錦惠指出，目前韓國旅遊團退團率已達5成，且持續增加中，其中以釜山影響最大，釜山航空3月底前航班可能也會陸續取消。

交通部公路總局副總工程司李忠璋表示，宜蘭武陵農場櫻花季旅客也有減少，其中搭乘客運的旅客數約減46％，民眾改為自駕車前往，但由於自駕車有人數管制，導致整體旅客量下降。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，近日至東部國旅的訂單約減2成、西部減3到4成、國外則減7到8成，而今年的台灣燈會旅客量較往年減少約5成，考慮到年長者免疫力較差，出外旅行的銀髮族也有減少。

▲日本櫻花季 亞洲旅遊勝地▼ 。（圖／shutterstock.com、五福旅遊提供）

▲赴日賞櫻的旅客大減五成。（圖／shutterstock.com、五福旅遊提供）

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