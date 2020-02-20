蔡英文：二次包機計畫、名單都給了！隨時可出發　希望對岸可配合

▲總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對滯留武漢的台灣人，二次包機回台的議題，總統蔡英文20日表示，計畫早就做好、名單給了，飛機也準備好，甚至檢疫、防疫跟醫療照顧人員都隨時待命，隨時可以出發把國人接回來，希望中國方面，必須要瞭解到，並尊重我們對防疫跟整個疫情掌控。

蔡英文表示，計畫早就做好，名單都給了，飛機也準備好了，檢疫、防疫跟醫療照顧人員都隨時待命，隨時可以出發把國人接回來，希望中國方面，必須要瞭解到，並尊重我們對防疫跟整個疫情掌控，以及風險掌控的最嚴謹的態度，畢竟我們必須要保護現在在台灣生活的所有人民，希望在都準備好情況，中國方面可以配合。

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