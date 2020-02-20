造謠政府送50萬口罩給香港！台商裝染新冠嚇警：我一直咳會傳給妳

記者張君豪／台北報導

一名經常往來台灣越南地區的吳姓台商在越南錄製影片並開直播發表：「越南政府在胡志明市為防疫發免費口罩，臺灣政府不知道在做啥，完全沒作為…民進黨政府把口罩送到香港，民進黨政府送了50萬個口罩到香港，香港人1個人可以領5個，台灣人買不到口罩…」不實訊息，引起民眾懷疑政府防疫作為，刑事局接獲疾管中心報案後在2月約談錄製上傳不實影片的吳姓台商、以及未經查證散播影片的劉姓服飾商男子到案說明。

▲兩名台灣民眾涉嫌拍影片造謠越南政府免費發口罩、民進黨政府送50萬口罩給香港遭警方約談函送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲兩位台灣民眾涉嫌拍影片造謠越南政府免費發口罩遭警方函送，刑事局偵四大隊副大隊長王志成說明案情。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵四大隊第二隊接獲疾管中心報案，指稱有網友虛構上述不實謠言。警方說，經過調查越南政府並無在新冠肺炎（COVlD-19）疫情期間免費發放口罩，民進黨政府也沒有在疫情期間發送任何口罩給香港地區，警方與疾管中心、行政院確認後，約談這名涉嫌拍攝上述影片造謠，嚴重傷害政府努力防疫形象的吳姓台商到案說明。

▲兩名台灣民眾涉嫌拍影片造謠越南政府免費發口罩、民進黨政府送50萬口罩給香港遭警方約談函送。（圖／記者張君豪攝）

吳姓台商（44歲）到案後坦承是去越南商業考察期間拍攝越南當地發送口罩的影片，但警方查核後發現是越南民間善心志工所為，並非政府對民眾發放口罩，吳男影音和言論明顯觸法，但吳男拒絕配合警方調查，甚至還對警員說：「我從越南回來後一直咳嗽，去警局怕傳染給你們」

警員對吳男裝罹患新冠肺炎企圖影響警方辦案行為感到傻眼，後來刑事局為求防疫安全，18日特別利用該局大禮堂寬達數百坪的開放空間，警員戴上口罩、醫療手套全副武裝約談吳男到案製作筆錄。警方發現兩人都有特定政治狂熱傾向，才會刻意製造汙衊特定政黨言論傳播。

刑事局表示：吳民未經查證，把發口罩謠言影片上傳至youtube及facebook公開供人觀覽，另名在嘉義縣做服飾生意的劉姓男子（62歲）未查證即轉傳多人LINE群組內也遭疾管中心報案提告，警訊後將兩人均依違反傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」函送台北、嘉義地檢署偵辦。

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