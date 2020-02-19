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昔星光六班成員涉偽簽母親簽名借10萬　二審獲改判2年

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《超級星光大道》開播，成為討論度最高的歌唱選秀節目，帶起了素人歌手風潮。（圖／翻攝自《超級星光大道》劇照）

 ▲《超級星光大道》捧紅許多藝人，史修杰曾參加該節目，但卻成為問題人物。（圖／翻攝自《超級星光大道》劇照）

記者吳銘峯／台北報導

曾參加「超級星光大道」歌唱選拔晉級複賽的歌手史修杰，因涉及多起案件成為問題人物。他2016年間為了籌措賭資，持本票到當舖借款10萬元，並偽造母親簽名在本票上背書。母親收到法院傳票後，才知道史修杰的惡行。一審依「偽造有價證券罪」將他判刑3年2月，案經上訴，高等法院二審19日改判2年，可上訴。

史修杰有多項前科，2009年間考上新竹市某私立大學法律系，但開學第一天他就在市區無照、未戴安全帽騎機車，還邊講手機，最後被警方攔檢；結果他竟加速衝撞員警，連續撞倒2輛警用機車，造成警員受傷。隔了一個月他參加選秀節目，進入百人複賽，但因為太過興奮，前一晚酒喝太多，最後在48強淘汰賽輸掉。

他鬧出的事情不只如此，當年22歲的史修杰竟與國中三年級的女學生交往，還多次發生關係，最後被依「妨害性自主罪」起訴，判刑6月定讞。此外他進入學校後，竟號召同學參與販毒，最後因販賣三級毒品罪再遭判刑定讞，2015年底才獲得假釋出獄。但他出獄後的2017年間又與網友結怨，網友找上門，不知情的母親開門，事後母親反而被史修杰痛毆、受傷就醫，再度鬧上新聞版面。

至於本案則是史修杰在2016年底，為了籌措賭資開車到當舖借款10萬元。當鋪業者認為車子殘值不足，要求他另外簽發本票擔保，史修杰因此簽署自己與母親的名字。史修杰無力還款，業者持本票到法院請求裁定，史母接到法院傳票後聲明異議，並提出本票不存在之訴，全案才因此爆發，檢方對史修杰提起公訴。

一審法院審理時，史修杰否認犯案，辯稱「就我所知，本票要簽名及捺印才有效力，不知道隨便簽個名字，我媽就變保人。」一審法院認定史修杰知情而為，判刑3年2月。案經上訴，高等法院二審也認定他有罪，但因母親不予追究，並賠償當鋪業者，高院改將史修杰判刑2年，可上訴。

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