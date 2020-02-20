新冠肺炎感染初期會「結膜炎」？專家曝臨床觀察結果！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（19）日晚間宣布第24例新冠肺炎，個案為北部60多歲女性，目前病況相對嚴重。而對於日本有消息指出，感染新冠肺炎初期會有「結膜炎」反應？對此，專家表示，根據目前臨床觀察，並沒有發現相關問題。

指揮中心專家小組召集人、台大副校長張上淳指出，不確定感染初期會有結膜炎反應是哪裡來的消息，但病毒會從「口腔」和「鼻腔」進去，至於前陣子傳出「眼睛黏膜」是否也有可能，的確也不排除，但是否會造成結膜炎，就目前臨床觀察上，並沒有發生。

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而有關第24例狀況，指揮官陳時中也表示，個案1/22出現發燒、咳嗽，且近2年無出國史，於1/22～1/29四度到診所就醫，且該案例因症狀變嚴重且呼吸急促，在1/29晚間前往醫院急診，經檢查診斷為肺炎，於1/30收治住院，因病情惡化，2/10轉入加護病房，2/17配合「流感併發重症檢體陰性者」進行通報採檢，轉收至負壓隔離病房，在2/19確診。

陳時中強調，第24例疫調正在積極檢驗中，由於患者時間拉得很長，要匡列疫調的人很多，總共接觸者352人，家外需要做採檢的有118人，家內接觸者有9位，目前都已經採檢送驗，至於118人中有111位是陰性，7位還在檢驗中。