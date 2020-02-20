吳斯懷「舔共」遭圍剿　江啟臣緩頰：他畢竟是軍人出身...

▲吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨不分區立委吳斯懷質詢內容提及總統蔡英文不該去挑釁中國，遭基進黨立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐圍剿砲轟「舔共」。對此，國民黨主席參選人江啟臣20日受訪時緩頰，吳斯懷畢竟是軍人出身，對國防軍事有一定了解跟專業，內容怎樣可以用不同角度去看，作為在野黨就是監督政府，提供政府建議。

吳斯懷質詢內容曝光，內容提及蔡英文不該去挑釁中國，遭基進黨立委陳柏惟砲轟，無黨籍立委林昶佐更直言「說你們舔共舔中剛好而已」。

對此，吳斯懷20日受訪強調，書面質詢稿最主要的目的，是要提醒蔡英文要「慎戰」，並相信在國民黨團整體規劃下，捍衛中華民國主權、呼籲慎戰，這理念是一致的。

對此，江啟臣20日受訪時也替吳斯懷緩頰，他表示，身為民意代表，他的質詢內容我們都尊重，不管任何一個黨，當然也希望各黨尊重彼此質詢，至於發言內容好壞，因為他是民代，就由人民來公評。

江啟臣表示，吳斯懷畢竟是軍人出身，對國防軍事有一定了解跟專業，內容怎樣可以用不同角度去看，作為在野黨就是監督政府，提供政府建議，「不管政府接不接受，其實大家都是出於好意，希望政府可以做得更好。」

江啟臣強調，吳斯懷將軍從軍人的角色出發，看待兩岸軍事狀況，我們希望兩岸不要戰爭，但是也表達我們「不求戰，也不畏戰」、「不求戰，我們備戰」，相信吳斯懷的國防專業未來可以有更多關於「不畏戰」的部分，過去他在軍中經驗可以跟大家分享，提供給蔡政府更多建設性的意見。