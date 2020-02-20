蘇貞昌：吳斯懷質詢稿令全民憤怒　對疫情毫無幫助

▲行政院長蘇貞昌拜會民進黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委吳斯懷首次質詢內容曝光，內容提及總統蔡英文不該去挑釁中國，遭到台灣基進立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐接連砲轟。行政院長蘇貞昌20日受訪時表示，在武漢肺炎疫情如此嚴峻的時刻，真的不願意再看到還有人講這種讓人憤怒的話，不只相當不妥當，對疫情也沒有幫助。

立委陳柏惟19日在臉書發文指出，吳斯懷的首次書面質詢，竟然是批評蔡英文不該挑釁中國，「怎麼不先去問問中國是否放棄武統台灣了，只要他們一天不放棄，台灣就必須面對中國開戰的風險」。

▲陳柏惟痛罵吳斯懷首次質詢荒腔走板。（點圖可放大／翻攝自3Q 陳柏惟臉書）

陳柏惟說，今日吳斯懷就直指蔡政府重申國家主權，再普通不過的正常發言是 「挑釁中共」，意圖協助邪惡中共政權抹黑政府，煽動恐懼，矮化國家主權，降低我國自我防衛，抵禦外侮的意志。

蘇貞昌20日受訪時表示，在肺炎疫情嚴峻的時刻，可以看到整個政府與人民都同心協力一致對抗武漢肺炎，希望國家與人民能夠走出困境，真的不願意再看到還有人講這種令全民憤怒的話，不只相當不妥當，對疫情也沒有幫助。

▲吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

其他人也看了這些...

►新北居家檢疫失聯郭富文找到了！投宿於桃園旅社

►台灣首例死！指揮中心「3條時間軸」一張圖曝傳染期 235名接觸者送驗

►政府增加口罩配貨量！藥師累翻崩潰喊「我不OK，你來發」 公會緊急說話了



更多熱門新聞...

►罷免成功機率高？張雅琴怒轟韓國瑜 「你再繼續嗆陳時中啊」

►血友病童媽是陸配遭網轟 黃暐瀚痛批台灣網友：這合人性嗎？

►開學防疫「全台各縣市標準」懶人包！額、耳溫規定大不同 家長一看秒懂

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！