前女友追債追到殯儀館！他還1萬5被嫌少...逃到辛亥隧道遭撞挨2刀

▲林姓男子（紅圈）被前女友質疑吃軟飯，又被嫌還的錢不夠多，慘遭飛車追砍。（圖為資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北謝姓女子不滿林姓前男友在交往期間吃軟飯，去年底找朋友帶玩具槍、西瓜刀一起到殯儀館，要求正在處理家族後事的林男把之前吃的、用的都還清，林男湊了1萬5千元還錢被嫌少，騎車逃離又被追上挨了2刀，台北地檢署20日依加重強盜等罪起訴謝女等3人，另名未成年共犯移送少年法庭。

檢警調查，19歲的謝女原本和18歲的林男交往，2019年分手後，謝女不滿林男在交往期間住她家，還吃她的，謝女和郭姓女子商量後，找人準備一起去向林男追討10萬元。

同年12月16日，謝女等人打聽到林男正和親戚在台北市第二殯儀館，處理親族喪事，先是打電話要林男準備好錢，謝女等人在17日凌晨到殯儀館收了1萬5千元後，覺得太少，在殯儀館前持刀叫囂，林男騎了車就往鄰近的辛亥隧道逃走，卻被謝女等人追上撞倒在地，背部、手部被砍傷。

此時與謝女同行的郭女還在旁用手機全程錄影，一旁加油站店員、民眾看到趕緊報警，將謝女等人都逮捕移送，檢察官依加重強盜等罪起訴謝女、郭女等3名成年人，另名未成年共犯則由少年法庭處理。

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