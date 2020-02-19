白牌司機遇搶被斷手腳筋　警火速查緝歹徒34小時內落網收押　

▲台中市一名白牌司機9日遇搶，還被歹徒手持西瓜刀砍斷手腳筋，警方10日循線將2名嫌犯逮捕到案並依強盜罪移送台中地檢署，檢方聲押獲准。（示意圖／資料照／與本案無關）

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區中工二路9日凌晨發生一起攔車強盜案件，一名26歲白牌計程車司機被2名男子攔車恫嚇取財，甚至砍傷其手腳筋。事後警方迅速破案，於10日便抓到涉嫌的張姓男子、少年，並依強盜罪嫌移送，檢方也聲押獲准；受害司機的家長因犯嫌及其家屬於案發後不聞不問，擔心兒子重傷後求償無門，18日晚間透過台中市某林姓里長在臉書上PO文，強調「小孩受傷受創已經是事實，擔心對方父母會脫產」，希望引起中市府重視。

警方調查，9日凌晨4時許，被害的白牌計程車司機行經台中市西屯區中工二路時，遭2名年輕男子攔車，其中1名未成年，2人上車後，手持西瓜刀向司機恫嚇取財，但司機不願配合，遭2嫌攻擊。

司機隨即逃出車外，並與2嫌發生拉扯，拉扯之際遭2嫌以徒手毆打、西瓜刀砍傷，造成司機全身多處受傷，其中左手、左腳傷勢較為嚴重，傷及筋骨。2嫌在司機倒地後，奪走車內的1萬2000元現金及手機，隨即棄刀逃逸，並搭乘客運北上。

司機傷後送至中港澄清醫院救治，目前已出院養傷，無生命危險。

中市警第六分局獲報後立即組成專案小組展開調查，經積極追查下，於10日凌晨1時許及同日上午10時許，分別在台中西屯、新北三重等地，循線逮捕2嫌，並查獲作案的西瓜刀、衣物，2嫌遭逮後坦承涉案，警方依強盜罪移送，台中地檢署檢察官訊後聲押獲准。

▲司機家屬憂求償無門，委請林姓里長於個人臉書替他們發生，盼引起警方、政府重視。（圖／擷取自林姓里長臉書／記者白珈陽翻攝）

據了解，涉嫌此案的2嫌及其家屬至今仍未向受害司機表達歉意，林姓里長表示，司機家屬擔心兒子受了重傷，嫌犯又已移送，醫療費用在對方家屬不願出面的情況下，不知該向誰索償，而且由於偵查不公開，新聞對於此案隻字未提，只好委請他在臉書發聲，希望能讓警方、政府重視。

但林姓里長提到，在PO出貼文沒多久，就遭受到壓力，只好將文章刪除。他說，司機一家人是他的里民，該司機在凌晨出去打拼賺錢卻遭遇到這種事，還被砍斷手腳筋，讓人感覺台中不安全，他才以「台中治安亮紅燈」為標題，盼引起政府重視。

警方指出，全案於案發隔日（10日）便將涉案的2名歹徒逮捕到案，並依強盜罪移送台中地檢署，檢方也聲押獲准，由於此案中有未成年犯嫌，辦案過程須妥善處理，並遵守相關規定，全案已交由台中地檢署指揮。警方強調，對於市民的人身、財產安全，一定不遺餘力地保護，也已派員向該里長及被害者家屬關心，對方對於警方能火速破案十分感謝，也給予肯定。

►我沒有遲到，是時間遲到了！



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