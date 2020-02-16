上萬人穿雨衣超熱情　英國珍寶馬戲團高空火索照常演出

▲珍寶馬戲團帶來的火索表演，民眾看得驚呼連連。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2020台灣燈會開幕迄今好評不斷，15日即便下著雨還遇上補班日，后里主展區單日入園人次仍突破47萬，顯見雨天也無法抵擋燈會魅力，其中，由市府邀請的「英國珍寶馬戲團」高空火索表演，原應遇雨取消，但表演團隊看見遊客的熱情，決定照常演出不讓遊客失望，高難度特技讓民眾驚呼連連。

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由文化局邀請的「英國珍寶馬戲團」昨晚帶來戶外大型高空特技，高空鋼索演員走在11公尺高的雙塔鋼索上，時而倒立、時而騎腳踏車橫越鋼索，高難度特技搭配戲劇性音樂，緊張又刺激，雖然下著雨，但民眾熱情不減，工作人員也發送雨衣，讓遊客直呼好暖心。

▲上萬民眾即使穿著雨衣，也要欣賞馬戲團表演。

英國「珍寶馬戲團」高空特技秀，每晚都吸引上萬名觀眾爭相觀賞，讓馬術競技場座無虛席，其中演員傑德．金達爾馬丁來歷驚人，創下多項紀錄，1997年，他與夥伴Didier Pasquette雙人表演，一同橫渡長度達430公尺英國泰晤士河；2004年，他更獨自橫渡長達1公里的韓國漢江，雙雙創下金氏世界紀錄，至今無人能及。

▲市府工作人員發送太陽餅、脆麵等小點心，給排隊等待接駁車的民眾。

傑德．金達爾馬丁透露，演出前10天就抵達台灣，與台灣技術團隊合作搭建鋼索塔樓、架設鋼索及相關瓦斯設備，原先擔心團隊經驗不足，沒想到合作後，反而對台灣團隊的專業與用心印象深刻，讓他們每場次的演出都很放心。

此外，交通局長葉昭甫昨天更是全程坐鎮監督，發送太陽餅、脆麵等小點心給排隊等待接駁車的民眾，讓遊客在雨天中，也有小小的溫暖與感動。

由於交通局先前已對台灣燈會做好完整的交通接駁規劃，除協調加開區間電車、自強號增停后里，並安排8條接駁車路線，昨晚11點10分左右，全數疏運完畢，秩序井然，主展區接駁車總疏運達到1989班次。

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