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新冠肺炎疫情嚴峻「衝擊外銷」！農委會「3支箭」救農民　長期紓困方案曝

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▲▼農委會攜手家樂福推廣鳳梨。（圖／記者蕭筠攝）

▲農委會攜手家樂福推廣鳳梨。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

大陸新冠肺炎（COVID-19）疫情持續發燒，進而衝擊全台旅遊、餐廳等相關市場，原外銷至中國大陸之水果果農也受影響，其中，每年出口5萬噸左右的台灣鳳梨今年更因暖冬提早量產，恐面臨滯銷危機。為解決問題，行政院農委會攜手家樂福量販推廣屏東金鑽鳳梨，副主委陳添壽表示，由於目前疫情嚴峻，針對農產品銷售農委會提出3支箭作紓困，包括拓展外銷、台灣內銷以及鼓勵加工製品以延長市場銷售。

▲▼農委會攜手家樂福推廣鳳梨。（圖／記者蕭筠攝）

▲農委會3支箭救農民。

新冠肺炎疫情嚴峻影響全台經濟，包括農民種植之水果外銷也受到危機，首批受到考驗的台灣鳳梨，今年因暖冬關係提早收成，預計2月下旬就會進入產季，全台鳳梨每年收成約40萬噸，出口至中國大陸就有5萬1公噸左右，為避免農民損失過大，農委會提出3支箭進行紓困。

副主委陳添壽表示，「第1支箭為拓展外銷，分散出口國家、第2支箭為台灣內銷，台灣每年有30幾萬噸的消費量，盼多舉辦活動讓消費者買單、第3支箭為農產品加工，鼓勵加工成果汁、果醬或果乾，讓好的東西可以延長市場銷售。」他指出，疫情確實衝擊到農市場，因此目前許多農產品都會做產銷調解，包括石斑魚、鳳梨等，因集中出口於單一國家都必須要分散，讓價格、產量都可以穩定，為將來因應疫情的施政重點之一，目前重點外銷拓展國家有東南亞、馬來西亞、新加坡、美國等。另也將加強台灣內銷農產品。

而若疫情愈來愈嚴峻，也將考慮以長期做法來紓困，例如石斑魚每年出口至大陸、香港就有2萬噸，佔了生產近8成，因此可能為和漁民做調解，避免一次養殖過多石斑魚，導致市場無法吸收，朝向以分批養殖形式，將生產時間往後拉，以免直接衝擊到市場。

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