發明「複製貼上」的偉大工程師離世！　電腦天才Larry Tesler享壽74歲

▲拉里．泰斯勒（Larry Tesler）享壽74歲。（圖／翻攝自《維基百科》）



實習記者賴韻如／綜合報導

隨著網際網路日益普及，「複製、貼上、剪下」也漸漸成為大家不可或缺的功能。發明這項偉大UI編輯功能的工程師拉里．泰斯勒（Larry Tesler）於美國當地時間周一（17日）離世，享壽74歲。

據The Verge報導，拉里於1945年出生於紐約，1965年畢業於史丹佛大學並獲得了電腦科學學位。他在畢業後開始從事人工智能（AI）研究，1973年進入Palo Alto研究中心（PARC），隨後並在此發展出「複製、貼上、剪下」的概念，這些概念隨後也為人機互動中非常重要的技術之一。

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon — Xerox (@Xerox) February 19, 2020

拉里之後於1980年加入蘋果公司，從事許多產品的開發工作，包括麥金塔、QuickTime、Lisa、Newton、eWorld平板電腦等等，拉里也曾經擔任過AppleNet副總裁，甚至還是蘋果公司的首席科學家。

拉里在1997年離開蘋果公司後，便與友人共同創立一家名為Stagecast Software的公司。他於2001年加入Amazon，並在此擔任使用者經驗團隊副總裁，之後不久便加入了Yahoo公司工作了3年。在2009年至2020年之間，則是獨自擔任顧問。