發明「複製貼上」的偉大工程師離世！　電腦天才Larry Tesler享壽74歲

▲拉里.泰斯勒(Larry Tesler)享壽74歲。(圖/翻攝自《維基百科》)



實習記者賴韻如/綜合報導

隨著網際網路日益普及,「複製、貼上、剪下」也漸漸成為大家不可或缺的功能。發明這項偉大UI編輯功能的工程師拉里.泰斯勒(Larry Tesler)於美國當地時間周一(17日)離世,享壽74歲。

據The Verge報導,拉里於1945年出生於紐約,1965年畢業於史丹佛大學並獲得了電腦科學學位。他在畢業後開始從事人工智能(AI)研究,1973年進入Palo Alto研究中心(PARC),隨後並在此發展出「複製、貼上、剪下」的概念,這些概念隨後也為人機互動中非常重要的技術之一。

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon