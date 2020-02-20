肺炎疫情憂慮消退　那斯達克標普500指數再創高

▲那斯達克標普500指數再創高。（圖／路透）

文／中央社紐約19日綜合外電報導

市場對中國爆發的2019年冠狀病毒疾病（新冠肺炎）疫情對經濟衝擊的憂慮消退，美股今天收紅，那斯達克和標準普爾500指數再創歷史新高紀錄。

道瓊工業指數終場上漲115.84點，或0.40%，收在29348.03點；標準普爾500指數上漲15.86點，或0.47%，收在3386.15點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲84.437點，或0.87%，收在9817.180點。（譯者：徐睿承）1090220