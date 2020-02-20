塵封62年！高中牆縫驚見「塞滿回憶」錢包　網友找到失主了

▲學校牆縫裡日前發現一個紅色錢包。（圖／翻攝自Facebook／North Canton City Schools）



實習記者賴韻如／綜合報導

美國俄亥俄州史塔克郡北廣東市（North Canton City, Stark County）北廣東市學校（North Canton City Schools）內一名管理員，日前在置物櫃和牆壁的縫隙內發現一個紅色錢包，打開查看後才發現它竟已經塵封整整62年，相當不可思議。

▲校園內挖出塵封62年的紅色錢包。（圖／翻攝自Facebook／North Canton City Schools）

據CBS NEWS報導，北廣東市學校於14日在臉書上發布貼文寫道，這個積滿超厚灰塵的紅色錢包是由校內管理員查斯．皮爾（Chas Pyle）於9個月前進行校園修繕時所發現，隨後從錢包內線索找得知失主後，也發現錢包內藏著多年「歷史」，於是決定向大家分享。

▲▼ 錢包內發現各式各樣證件以及化妝品等等。（圖／翻攝自Facebook／North Canton City Schools）



這個錢包是屬於1960年從當時稱為胡佛高中畢業的帕蒂．魯姆弗拉（Patti Rumfola），這個充滿回憶的錢包裡不僅有文具、照片、梳子、口紅、車票，還有各式各樣不同的證件，包含公立圖書館的借書證、基督教青年會（YMCA）會員卡、紅十字青年隊（American Junior Red Cross）的隊員證，另外，還有一張1956年學校欖球隊的行程表，上面還有著帕蒂所做的記號。

北廣東市學校將內容物照片上傳至臉書，最後在網友的協助下終於找到了帕蒂的兒女們，但不幸的是，帕蒂早在2013年過世了。據悉，這個錢包是帕蒂在1957年就丟失的，她1960年畢業後就開始從事教師生涯，1980年嫁給了約翰・米楔爾（John G Michele），並且育有5名子女。

▲帕蒂的子女分別從錢包內取走了一枚硬幣，以此來紀念母親。（圖／翻攝自Facebook／North Canton City Schools）