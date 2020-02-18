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Apple春季發表會4/1登場　3C達人：時間點合理、但最怕停辦

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▲▼iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果梗網站主編呂紹華認為，低價款的iPhone有可能不會以SE或是9作為命名方式。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／台北報導

稍早有德國網站傳出Apple今年的春季發表會將於3/31（台灣時間4/1凌晨）登場；這個時間點乍看之下稍晚於往例，讓人好奇其真實性，不過蘋果梗網站主編呂紹華與3C達人Tim哥都認為，這個時間點舉辦春季發表會還算合理；不過Tim哥也擔心，現在全世界受到新冠肺炎(COVID-19)疫情的影響，比較怕官方最後決定停辦。

呂紹華也指出，原先就有聽聞今年的春季發表會預計在3月底舉辦，不過由於現在受到疫情延燒的緣故，因此目前聽說Apple總部仍在研議是否舉辦。

至於在發表會內容方面，呂紹華與Tim哥都表示，這次應該會推出低價款的iPhone；不過呂紹華進一步表示，這次推出的低價款手機應該不會以SE 2或是9作為命名方式。

呂紹華解釋，如果SE要出第2代的話，已經讓消費者等太久了（iPhone SE是在2016年推出），有種「打自己臉」的久；而如果是「iPhone 9」的話，就目前為止，Apple還沒有「倒退嚕」的命名方式過，因此推測可能會有新的命名方式。

呂紹華進一步指出，低價版的新機命名有可能會與iPhone 11有所關聯，而新機又是iPhone 11的「改弱版」，因此可能會出現iPhone 11 Lite的命名方式；不過目前還不能確定會不會用這個名字，官方也有可能會再有其他更新穎的命名方式。

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