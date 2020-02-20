「怕被當新冠肺炎隔離」感冒忍兩週　毒鴛鴦偵訊時才說警秒量體溫

記者黃翊婷／綜合報導

40多歲的李姓女子與廖姓男友涉嫌在新北市販售毒品，甚至持有槍枝、子彈，新北地檢署19日晚間指揮基隆市警局刑警大隊順利將兩人逮捕，沒想到他們在接受偵訊時才說出已經「感冒」兩週，因為怕被當成新冠肺炎（COVID-19）患者隔離，所以一直不敢去就診。

▲新北地檢署。（圖／記者陳雕文攝）

根據《自由時報》報導，檢警在追查過程中險些爆發槍戰，幸好警員機警及時攔下廖男，隨後就在屋內搜出十多包分裝毒品、數十萬現金和十多發子彈，但李、廖兩人在接受偵訊時出現感冒症狀，經過追問才坦言，其實已經生病長達兩週，因為擔心就醫會被當成新冠肺炎，萬一受到隔離，就只能乖乖等警方找上門，所以一直沒去接受治療；警方經過體溫檢測確認他們都沒有發燒，這才鬆了一口氣，訊後也相繼依法送辦。

其實在疫情期間，大多數民眾出現咳嗽等疑似症狀，不免都會擔心自己究竟是感冒還是罹患新冠肺炎。醫學中心兒童急診科主任謝宗學曾在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」PO文中提到，新冠肺炎病毒和其他感冒病毒造成的臨床症狀，最大的不同是「幾乎沒有流鼻水」，且「大多數是不帶痰的咳嗽」，單就臨床症狀比較近似於「黴漿菌感染」。

▲台灣各大公共場所幾乎都要量體溫才能進入。（圖／記者李毓康攝）

謝宗學表示，武漢肺炎血液報告中的白血球分析，大部分呈現白血球低下，白血球中的淋巴球也低下，比較近似於「流感病毒感染」；若再分析重症的胸部X光片，不像細菌肺炎通常是單側、界線分明的斑塊，而是「雙側、毛玻璃浸潤」，比較近似「SARS」，甚至比SARS嚴重。

謝宗學提醒，如果沒有明確旅遊史和接觸史，看到病人「臨床症狀像黴漿菌感染」，但血液檢驗的「白血球分析像流感病毒感染」，要將武漢肺炎納入鑑別診斷；若是併發重症時「胸部X光像SARS」，要高度懷疑是武漢肺炎重症。