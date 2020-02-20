早上起床就摺被大NG？改變8個不自覺的晨間壞習慣　美好一天從頭開始

▲早上起床後的一連串行動中，有些並不是人們以為的好習慣，適時調整才能為一天更加分。（圖／翻攝自Pixabay，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

俗話說一日之計在於晨，早上睡醒睜開眼又迎來美好的一天，起床刷牙、洗臉，把被子摺疊整齊，沖一杯黑咖啡喝了提神……某些早晨天天做的事情，看似普通卻出乎意料地並非是好習慣。國外網站《BRIGHT SIDE》整理出8樣一般人早上很常犯的錯誤，想擁有更完美的早晨可得好好筆記。

1.早晨不淋浴

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不少人的作息是睡前洗澡、早起後就只是簡單洗個臉。但其實晨起淋浴對人有好處，每個人每天不論是公事還是私事，都需要面臨大量的選擇和決定。而據哈佛大學醫生表示，早上淋浴有助於人們更簡單地替問題找到解決方法，因為一早淋浴能讓大腦變得活躍、減少注意力分散，還可能萌發創造力。

2.早起洗熱水澡

知道早上淋浴可以幫助大腦更清醒，但若洗的是熱水澡那可能會讓人事倍功半。因為熱水能幫助放鬆，早上洗完熱水澡會讓人更想倒回床上睡覺。改洗冷水則可以刺激大腦活動，也比較不容易使皮膚乾燥。

3.一醒來就滑手機

不少現代人早上睜開眼的第一件事不是離開被窩，而是打開手機開始滑呀滑，先把眾人動態看過一輪或是檢查工作郵件。但早晨時間短暫寶貴，與其探看別人的生活，或是立刻投入工作，更應該要將時間花在自己身上才對，可以試著聽喜歡的音樂，或煮一頓健康美味的早餐和伴侶一起享用，會來得更有價值。

4.浪費時間選衣服

早上看著衣櫃裡滿滿的衣服，卻不曉得要穿什麼出門，穿穿脫脫浪費許多時間，最後慌亂出門，看著自己的打扮一點都不滿意，心情超級不美麗。這種情況是許多人的早晨「例行公事」，為了簡化選擇進而節省時間，減少衣櫥裡的衣服種類吧！可以在衣櫃設一區專門放工作服的位置，早上出門就從這裡選。並且定期檢查衣櫃，不穿的就整理丟掉，換季衣物也收在其他地方，衣櫃簡化了選擇也少了障礙。

5.吃穀物麥片

市售穀物麥片有不少加了大量的糖，一大早就攝取大量糖分會導致血糖上升，人容易感到疲倦、懶散。營養學家切爾西˙阿梅爾（Chelsey Amer）表示：「早上吃一片披薩比一碗穀物更健康。」披薩包含蛋白質、脂肪和碳水化合物三大營養素，只要分量控制得宜就是均衡的早餐。改吃炒雞蛋或不含太多脂肪的肉，也是不錯的選擇。

6.飯後立刻刷牙

吃完食物後，尤其是吃了含有檸檬酸的水果或喝了汽水，會讓牙齒的琺瑯質變得脆弱，如果立刻刷牙會太過刺激、傷害琺瑯質。此時應該以清水漱口，並用牙線剔除食物中的殘渣即可。如果真的要刷牙，可在吃完食物後30分鐘再刷。

7.喝黑咖啡

有研究顯示，醒來3至4個小時後，才是喝第一杯咖啡的最佳時間。如果早上一醒來後就立即喝黑咖啡，咖啡因會使皮質醇（壓力荷爾蒙）升高、導致焦慮。空腹也不宜單喝黑咖啡，要是真的無法忍住早上想來一杯咖啡的慾望，那就在咖啡裡加入牛奶，可以降低對胃的刺激性。

8.馬上整理床

小時候媽媽會教早上起床後就要整理棉被，不能讓床看起來亂七八糟。但其實起床後立刻疊被子，很可能會讓塵蟎擁有潮濕、適合生長的環境。這是因為晚上睡覺時，身體散失的水分還留在床單、被子上，要是一起床就整理床鋪，就會讓水分沒有機會蒸發。科學家建議早起後，直接把棉被、毯子從床上拿走，讓床單變乾，減少塵蟎生長機會。