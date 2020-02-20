　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

灣仔碼頭強勢回歸！台灣製造在家安心吃　老饕狂推「煎餃、蒸餃」天天吃也不膩

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼通用磨坊－灣仔碼頭水餃。（圖／記者周宸亘攝）

▲灣仔碼頭水餃是許多老饕魂牽夢縈的好滋味，內餡飽滿多汁，重回台灣市場後馬上引發搶購潮。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

近期的新冠肺炎（武漢肺炎、COVlD-19）疫情瞬息萬變，電視上、網路上、通訊軟體等，都不停在更新疫情的最新資訊，加上流感疫情仍未減緩，對於消費者外出用餐的意願大有影響，尤其是家有幼兒的家庭，更是希望減少外出機會，正因如此，許多家庭增加開伙頻率，在家中自己料理更安心。但忙碌的生活中要挪出時間下廚不容易，更不可能天天五菜一湯，偶爾需要省時方便的料理，網友一致激推「水餃一定要常備」！

▲▼通用磨坊－灣仔碼頭水餃。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼通用磨坊－灣仔碼頭水餃。（圖／記者周宸亘攝）

▲煮水餃最怕掌控不好時間煮到皮開肉綻，但時間不夠又怕煮不熟，灣仔碼頭水餃讓廚房苦手變神廚，隨便煮都好吃！

冷凍庫裡一定要有幾包冷凍水餃是常識，但市面上冷凍水餃品牌、口味選擇多，而且一買就是一大包，超怕踩雷！有網友就曾在網路上發文詢問，引發老饕現身說法：「喜歡灣仔碼頭，不用調味料就很好吃」、「做成煎餃超好吃」、「只推灣仔！」灣仔碼頭曾衝上市佔率第一，讓老饕牽腸掛肚、念念不忘的美味秘密關鍵在於皮薄、餡大、汁多，無論是食材的選用、水餃皮的口感、內餡調味等皆有高品質把關，內餡選用CAS認證的前腿豬肉、嚴選產地直送的在地蔬菜以及獨門調味配方，不管怎麼煮都好吃，沸水下鍋後蓋上鍋蓋煮6分鐘、再開蓋煮1分半就能大快朵頤，經七道揉捻的純天然小麥麵皮，不怕煮破、煮不熟，更不用算自己加過幾次水，烹飪苦手也能完美端上桌。

▲▼通用磨坊－灣仔碼頭水餃。（圖／記者周宸亘攝）

▲誰說水餃只能水煮？用平底鍋煎至金黃酥脆，外酥內多汁的煎餃就能端上桌！

除了水煮之外，還可變換多種料理方式，下鍋煎至餃皮金黃、鹹香酥脆，一盤黃金煎餃就完成了，一口咬下酥脆外皮，內餡還會爆汁，超豐富的口感讓網友大推：「天天吃也不膩」，再加幾把青菜更是色香味俱全，跟任何食材都很搭！突然想吃港點？那就來一份大人小孩都愛的蒸餃吧，就算用蒸的水餃皮也不會軟爛，不用去外面排隊人擠人，在家裡就能吃到餐廳級美味，發揮你的創意跟想像力，做出自己的獨門料理。

▲▼通用磨坊－灣仔碼頭水餃。（圖／記者周宸亘攝）

▲灣仔碼頭獨特的調味配方，不用沾醬就很美味，調味控也能照自己喜好斟酌調味，口味更多變。

讓水餃控一致狂推的水餃品牌灣仔碼頭從2015年宣布退出台灣市場後便銷聲匿跡，期間不乏有忠實饕客詢問何時能再買到、滿足口腹之慾，碗都快敲破，終於等到回音。2020釋出重回台灣市場的消息，引發網友大量討論，「好吃！終於回來」、「讚讚讚，我吃爆！」、「以前最愛的水餃就是灣仔碼頭了！這幾天去逛逛」，灣仔碼頭水餃目前已有三款經典口味「高麗菜豬肉」、「韭菜豬肉」、「玉米蔬菜豬肉」強勢回歸量販及網路通路，台灣製造更安心。

▲▼通用磨坊－灣仔碼頭水餃。（圖／記者周宸亘攝）

▲三款經典口味上架後已引發老主顧們手刀搶購，現在就上網下單一鍵送到家。

「高麗菜豬肉」選用嘉南平原高麗菜，以刀工保留高麗菜清甜爽脆的口感，搭配前腿豬肉及獨家配方，滋味鮮甜；「韭菜豬肉」使用台灣韭菜，完整保留韭菜獨特的香氣，加上前腿豬肉製成的內餡鮮香爽口；「玉米蔬菜豬肉」特選金黃多汁的非基改玉米，搭配健康鮮蔬和前腿豬肉，每一口都能品嚐到多種蔬菜的清甜美味。首波在家樂福、全聯、愛買、momo等通路開賣，灣仔碼頭老主顧們早已等不及，許多網友說自己一聽到消息，馬上手刀扛了幾包回家，一解「相思之苦」。懶得出門沒關係，動動手指網路購買、宅配到家最方便，水餃控快衝一波。

ET快訊
「最強奶媽」爆接客！網曬「開房資料照」抖秘辛　謝薇安反擊
劉真已裝葉克膜14天　續用增加痛苦…知情人：這幾天是關鍵
盡快同意東航載我們回家！滯湖北陳情書：別再堅持讓華航飛
快訊／居家隔離、檢疫趴趴走　政院拍板：最高罰100萬元
劉真心臟手術選擇方式「難度很高」！　背後原因讓人鼻酸
快訊／德國酒吧爆2槍擊案！至少8死5傷　槍手身分數量不明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

睽違5年！灣仔碼頭水餃回來了　1月上市嚐鮮特價199元

新冠肺炎疫情嚴峻「衝擊外銷」！農委會「3支箭」救農民　長期紓困方案曝

灣仔碼頭強勢回歸！台灣製造在家安心吃　老饕狂推「煎餃、蒸餃」天天吃也不膩

防疫酒精這邊也有！家樂福明開賣台糖產75%酒精　全台門市限量9萬瓶

莫蘭迪綠一人電鍋、烤箱美翻！千元就能加購　全聯小家電換購21日開搶

王令麟再助農委會　東森2/20強勢開賣尚青午仔魚、龍虎斑

這樣也行！全聯小編4張草莓圖曝老司機本性⋯玩食物另類行銷

「白飯小偷」台灣也有！超商推限量4款韓國美食　江原道雪蟹蟹膏只有1.5萬份

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

空間窄小？挑選多功能可折疊家具 6坪套房秒變寬敞「日式小清新風」

超有膽！新人歌手指定PK華晨宇　花花讚嘆「對手創作」很厲害！

鑽石公主號旅客「送車站就地解散」 日政府：已無感染風險...網全傻眼

期間限定！藏壽司北高雙店迎開幕　3種特別口味+金銀賞扭蛋快來試

新冠肺炎疫情嚴峻「衝擊外銷」！農委會「3支箭」救農民　長期紓困方案曝

灣仔碼頭強勢回歸！台灣製造在家安心吃　老饕狂推「煎餃、蒸餃」天天吃也不膩

防疫酒精這邊也有！家樂福明開賣台糖產75%酒精　全台門市限量9萬瓶

莫蘭迪綠一人電鍋、烤箱美翻！千元就能加購　全聯小家電換購21日開搶

王令麟再助農委會　東森2/20強勢開賣尚青午仔魚、龍虎斑

這樣也行！全聯小編4張草莓圖曝老司機本性⋯玩食物另類行銷

「白飯小偷」台灣也有！超商推限量4款韓國美食　江原道雪蟹蟹膏只有1.5萬份

駁斥復工緩慢拖累首季營收季減45%　鴻海公告：海外廠區產能滿載

更新／德國水煙酒吧驚爆2槍擊案！　「8死5傷」槍手身分數量不明

貢獻台灣保險業15年！安聯人壽總經理林順才得「傑出企業領導人」首獎　獲總統接見

不斷更新／鑽石公主號出現首起確診死亡病例！2名「80多歲男女病逝」

貓老大慘遭「洗澡極刑」狂哭　汪小弟蹲門口…幫用閃亮眼神求情

「有幸坐到要停飛的麥道MD-82」　高中航空迷太興奮拍照分享結果悲劇了

傳「雙黃連」增免疫...民眾瘋搶！　藥師揭「真正用途」：別再濫用了

阿汪看到胸背帶「秒自動鑽進去」　睜大眼睛暗爽尾巴搖到肉肉晃

上班族超「薪」酸！　9成不滿目前薪資待遇、8成想離職

中職／葉君璋回娘家打悍將　見林哲瑄驚呼「曬黑囉」

消費熱門新聞

莫蘭迪綠一人電鍋、烤箱美翻

全台門市限量9萬瓶！防疫酒精家樂福也有了

日本織物除菌神器　防護居家生活

網友瘋傳「粉紅瓶」扁塌頭救星

網友敲破碗！灣仔碼頭回歸！

85度C即起28間門市送「次氯酸水」

超商推4款韓國美食！江原道雪蟹蟹膏限量1.5萬份

王令麟再助農委會　2/20強勢開賣午仔魚、龍虎斑

全聯小編4張草莓圖曝老司機本性

常見消毒產品該如何選擇?

新冠肺炎發燒⋯農委會「3支箭」救農民！

郭雪芙手搖飲料討宋米秦歡心！

55元「平價黃金組合」組隊完成！全聯搶當全台最大現烤麵包王

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

更多熱門

相關新聞

涂醒哲：新冠肺炎「無症狀傳播」家人為高風險群

涂醒哲：新冠肺炎「無症狀傳播」家人為高風險群

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續，台灣19日公布第24例確診，由於得病到發病中間經過29天才確診，期間所接觸過的360人也成為社會關心對象。由於目前資料指出，新冠肺炎患者在發病前就具有傳染力，前衛生署長涂醒哲對此提醒，對於無症狀傳播無需過度恐慌，必須比較注意的就是家庭式感染。

疫情衝擊　逾5成民眾預期台股未來半年走跌

疫情衝擊　逾5成民眾預期台股未來半年走跌

不斷更新／大陸新增確診「溜滑梯降落」　單日只有394病例！

不斷更新／大陸新增確診「溜滑梯降落」　單日只有394病例！

澳門29間賭場恢復營業 重開賭檯僅三成

澳門29間賭場恢復營業 重開賭檯僅三成

散播防疫謠言會被關？政院研擬特別條例！

散播防疫謠言會被關？政院研擬特別條例！

關鍵字：

灣仔碼頭台灣製造在家安心吃武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

北部女確診「平日路徑」曝光　病況嚴重

劉真被爆「手術中心跳停止」至今還在醫院！榮總醫生曝現況

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

即／20歲饒舌新星「遭人槍殺」！2歹徒衝進屋就開槍

北部女沒出國確診　名醫：她一直沒符合通報定義

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

停課標準拍案！1校2例即全校停課

劉真病危原因曝光！　動心臟瓣膜手術「心跳停了」

好市多驚見滅菌神水！她秒買：好大一瓶

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

快訊／再添一例新冠肺炎！北部60多歲女性「2年沒出國」

河正宇「否認濫用藥物」網不信！急曝證據保清白

更多

最夯影音

更多
麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉
小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面