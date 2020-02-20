灣仔碼頭強勢回歸！台灣製造在家安心吃　老饕狂推「煎餃、蒸餃」天天吃也不膩

▲灣仔碼頭水餃是許多老饕魂牽夢縈的好滋味，內餡飽滿多汁，重回台灣市場後馬上引發搶購潮。（圖／記者周宸亘攝，下同）



消費中心／綜合報導

近期的新冠肺炎（武漢肺炎、COVlD-19）疫情瞬息萬變，電視上、網路上、通訊軟體等，都不停在更新疫情的最新資訊，加上流感疫情仍未減緩，對於消費者外出用餐的意願大有影響，尤其是家有幼兒的家庭，更是希望減少外出機會，正因如此，許多家庭增加開伙頻率，在家中自己料理更安心。但忙碌的生活中要挪出時間下廚不容易，更不可能天天五菜一湯，偶爾需要省時方便的料理，網友一致激推「水餃一定要常備」！

▲煮水餃最怕掌控不好時間煮到皮開肉綻，但時間不夠又怕煮不熟，灣仔碼頭水餃讓廚房苦手變神廚，隨便煮都好吃！



冷凍庫裡一定要有幾包冷凍水餃是常識，但市面上冷凍水餃品牌、口味選擇多，而且一買就是一大包，超怕踩雷！有網友就曾在網路上發文詢問，引發老饕現身說法：「喜歡灣仔碼頭，不用調味料就很好吃」、「做成煎餃超好吃」、「只推灣仔！」灣仔碼頭曾衝上市佔率第一，讓老饕牽腸掛肚、念念不忘的美味秘密關鍵在於皮薄、餡大、汁多，無論是食材的選用、水餃皮的口感、內餡調味等皆有高品質把關，內餡選用CAS認證的前腿豬肉、嚴選產地直送的在地蔬菜以及獨門調味配方，不管怎麼煮都好吃，沸水下鍋後蓋上鍋蓋煮6分鐘、再開蓋煮1分半就能大快朵頤，經七道揉捻的純天然小麥麵皮，不怕煮破、煮不熟，更不用算自己加過幾次水，烹飪苦手也能完美端上桌。

▲誰說水餃只能水煮？用平底鍋煎至金黃酥脆，外酥內多汁的煎餃就能端上桌！



除了水煮之外，還可變換多種料理方式，下鍋煎至餃皮金黃、鹹香酥脆，一盤黃金煎餃就完成了，一口咬下酥脆外皮，內餡還會爆汁，超豐富的口感讓網友大推：「天天吃也不膩」，再加幾把青菜更是色香味俱全，跟任何食材都很搭！突然想吃港點？那就來一份大人小孩都愛的蒸餃吧，就算用蒸的水餃皮也不會軟爛，不用去外面排隊人擠人，在家裡就能吃到餐廳級美味，發揮你的創意跟想像力，做出自己的獨門料理。

▲灣仔碼頭獨特的調味配方，不用沾醬就很美味，調味控也能照自己喜好斟酌調味，口味更多變。



讓水餃控一致狂推的水餃品牌灣仔碼頭從2015年宣布退出台灣市場後便銷聲匿跡，期間不乏有忠實饕客詢問何時能再買到、滿足口腹之慾，碗都快敲破，終於等到回音。2020釋出重回台灣市場的消息，引發網友大量討論，「好吃！終於回來」、「讚讚讚，我吃爆！」、「以前最愛的水餃就是灣仔碼頭了！這幾天去逛逛」，灣仔碼頭水餃目前已有三款經典口味「高麗菜豬肉」、「韭菜豬肉」、「玉米蔬菜豬肉」強勢回歸量販及網路通路，台灣製造更安心。

▲三款經典口味上架後已引發老主顧們手刀搶購，現在就上網下單一鍵送到家。



「高麗菜豬肉」選用嘉南平原高麗菜，以刀工保留高麗菜清甜爽脆的口感，搭配前腿豬肉及獨家配方，滋味鮮甜；「韭菜豬肉」使用台灣韭菜，完整保留韭菜獨特的香氣，加上前腿豬肉製成的內餡鮮香爽口；「玉米蔬菜豬肉」特選金黃多汁的非基改玉米，搭配健康鮮蔬和前腿豬肉，每一口都能品嚐到多種蔬菜的清甜美味。首波在家樂福、全聯、愛買、momo等通路開賣，灣仔碼頭老主顧們早已等不及，許多網友說自己一聽到消息，馬上手刀扛了幾包回家，一解「相思之苦」。懶得出門沒關係，動動手指網路購買、宅配到家最方便，水餃控快衝一波。