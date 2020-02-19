「鑽石公主」患者住院4天沒治療　千葉小醫院「0隔離」醫護不戴口罩

▲確診者入院多日沒有獲得藥物治療，且病房沒有隔離措施。（圖文／香港01／邱靖汶攝）



圖文／香港01

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全球，目前仍然停靠日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪，截至昨晚船上確診人數達到454人，確診香港人增至50名。有港人家屬19日表示，他的父親確診後入住日本千葉縣一間小型醫院，未獲得藥物治療，且該醫院的隔離設施不足，入住的病房更非負壓隔離病房，更有高達6名確診病人入住同一普通病房，十分擔心出現交叉感染。港人家屬正促請政府立即安排包機，接載未有確診及檢測結果呈陰性的港人回港，同時希望港府派代表探望確診港人，了解他們的實際需要。

港人陳先生的父親16日確診新型冠狀病毒肺炎，正在千葉東醫院留醫。陳先生表示，父親住在有六個病床的病房，有一個洗手盤，只提供冷水，「16日入院時，只有他與另一確診港人鄭先生入住，之後有多四名日本籍的確診人士入住，病房並無任何隔離設施。」

▼「鑽石公主」確診者入住千葉一間小型醫院。（圖文／香港01／邱靖汶攝）



陳先生還說，父親住院四日，並無任何藥物治療，他問過香港的醫生，情況令人擔憂。而他的媽媽是密切接觸者，一直在郵輪房間內，沒有窗口，多日來無人清潔和消毒。

陳先生的媽媽檢測結果呈陰性，但屬於密切接觸者，她引述緊密接觸者不能回港。陳先生有疑問是哪個部門決定緊密接觸者能否回港，他希望港府可以派包機將緊密接觸者回港，就算不能回港，也可以立即離開已經是疫區的郵輪，到單獨地方隔離。

《香港01》記者今早（19日）到日本該醫院，發現設施較簡陋，大部份人不知醫院接收「鑽石公主」號郵輪的確診者，故部份人也沒有佩戴口罩，包括曾接觸四名患者的醫護人員。