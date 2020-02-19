住進方艙5天就出院！　37歲女「病癒關鍵」曝光：能量要夠

▲方艙醫院內部環境。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

為了應對肆虐的新冠肺炎疫情，武漢市已經開放9個方艙醫院，共收治5000多名輕症患者。37歲的張姓女市民作為首批出院的患者，在發病第7天時咳嗽加劇，同時出現呼吸困難症狀，連吃飯喝水都很費力。她隨後也分享了自己每日的「戰疫」小撇步，確保能量足夠。

▲張姓女患者出院後接受採訪。（圖／看看新聞）

「這種事怎麼就發生在我身上了」，張女向《湖北經視》表示，自己一向身體素質很好，平時不僅有運動習慣，還會跑馬拉松，「怎麼就中招了。」她1月20日開始咳嗽，很快體溫升高，CT顯示雙肺感染，想到才出過差，她判斷自己很可能不幸中招。

短暫恐慌後，張女告訴自己必須冷靜，她一邊在網上查詢大量新冠肺炎資訊，一邊動員家人嚴格執行居家隔離措施然而糟糕的事情還是發生了。患病第7天，張女咳嗽加劇，同時出現呼吸困難症狀，連吃飯喝水都很費力，但儘管如此，她透露，面對來勢洶洶的疫情，能量就是打敗病毒的子彈。

張女說，她哪怕吃不下去，也會強迫自己進食，「一天也要多吃幾頓，一次少吃一點，水喝不下去就用吸管慢慢的吸，想盡一切辦法保證自己身體的能量是夠的，一定要能跟疾病作鬥爭，我的子彈得是夠的。」在患病期間，張女每天的飲水量超過5000毫升。

▼張女2月6日住進武昌方艙醫院。（圖／看看新聞）

在患病第9天，張女開始出現好轉，不僅慢慢退燒，呼吸也順暢了很多。武漢市2月2日對四類人群集中隔離，儘管身體好轉了，張女還是於2月6日住進武昌方艙醫院，她也沒閒下來，不僅鼓勵病友，帶領大家鍛煉身體，而且幫助照顧其他患者，被推選為病區「區長」。

經過專家組會診，張女其他27名患者2月11日獲批出院，當天9歲的兒子和丈夫一起來接她，闊別多日一家人終於團聚。張女說，感覺現在就是劫後餘生，覺得每一天都是偷來的，都是上天給的賞賜。

▼ 張女分享自己的經驗，鼓勵其他病友。（圖／看看新聞）