在家打牌遭逮！　4人被罰扛麻將桌到派出所：非常丟臉

▲4人因在防疫期間打麻將，被警方要求把麻將桌搬到派出所。（圖／翻攝自網易新聞）

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸官方下令嚴格執行武漢肺炎防疫措施，禁止民眾在家中打麻將群聚。網路近日流傳一段影片，四個人抬著麻將桌在街上行走，一旁還有工作人員拿著大聲公大喊，「疫情期間，禁止打牌打麻將」。影片曝光後，許多網友認為警方執法過度，當地政府人員則指出，「這是訓誡，不是遊街，等疫情結束就會歸還。」

綜合陸媒報導，重慶合興鎮一戶人家13日下午因群聚在家中打麻將，警方隨後到達現場，告知他們「疫情期間不能打麻將」，便要求四人抬著麻將桌到派出所，等疫情結束後再搬回家。其中一位李姓居民表示，「當時我們把大門關起來，下午4點多的時後兩名民警和一名輔警突然進來。」

按照規定四人應該被拘留5天且罰款，但警方念在當事人是初犯，只叫他們把麻將桌搬到派出所，等疫情結束再搬回去。李姓居民表示，「當時在派出所還寫了檢討和保證書，回到家後看到自己和鄰居搬麻將桌的影片在網路上流傳，覺得非常丟臉。」

重慶市梁平區在疫情措施公告中提出，「紅事停辦，白事從簡」，並提前向社區單位告知，對舉辦或承辦集體聚餐、參與聚眾活動的單位和個人，將嚴肅處理。