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武漢再建10座方艙醫院　新增11465個床位　

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▲▼武漢方艙醫院。（圖／翻攝自新華網）

▲武漢方艙醫院。（圖／翻攝自新華網，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

為最大限度確保新冠肺炎患者的集中收治和隔離，武漢2月初宣佈開始在市內建設方艙醫院，目前已建好9間，開設7000張床位。19日，當地宣佈再次「新改擴建」10座方艙醫院，共計新增約11465個床位。此外，17日才開建的漢口北方艙醫院今日宣佈交付。

大陸新冠肺炎疫情以武漢最為嚴重，爆發初期，當地醫療資源嚴重不足，隨著火神山等臨時醫院建立及各地醫療團隊進駐，才得到緩解。為了增加收治病患的腳步，武漢在市內建了9間方艙醫院，開設7000張床位。

▲▼武漢方艙醫院。（圖／翻攝自新華網）

漢口北方艙醫院是位於武漢地區規模最大、功能最全的客運交通綜合體——漢口北交通總站內。該方艙醫院總建築面積2.8萬平方米（約0.8萬坪），可提供2000個床位，40個病區，每個病區50張床位，2月18日中午先期交付1000張床位，19日全部交付。

由於收治人數眾多，外界認為或有交叉感染風險。對此，大陸國家衛健委15日回應，方艙醫院目前收治的都是確診的輕症患者，不會導致交叉感染風險。此外，方艙的建設和使用過程中，院感專家會加強指導方艙醫院工作的醫務人員，隔離、防護的措施及定期的消毒。

▲▼武漢方艙醫院。（圖／翻攝自新華網）

此前，大陸國家主席習近平針對武漢疫情也做出指示，要求要對「四類人員」分類集中管理，全力以赴做到「應收盡收、不漏一人」。對此，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭11日強調，武漢市要加快增設床位，「寧可讓床等人，也不要讓人等床。」

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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