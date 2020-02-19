影／再添一例新冠肺炎！北部60多歲女性「2年沒出國」感染源不明

記者洪巧藍／台北報導

國內又出現新冠肺炎確診個案，而且沒有相關旅遊史！中央流行疫情指揮中心19日深夜公布，個案為一名北部60多歲女性，近2年無出國史，平時主要活動僅有在社區運動，生活單純，感染源尚不明確。她在1月底出現症狀收治住院確認為肺炎，且因為病情惡化轉入加護病房，17日醫院配合指揮中心政策採檢流感重症陰性個案，今日確診，是否社區感染還需經指揮中心調查才能認定，目前掌握相關接觸360人。

▲中央流行疫情中心監測應變官莊人祥發言。（圖／記者林敬旻攝）

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中央流行指揮中心應變官莊人祥受訪表示，個案1月22日出現發燒、咳嗽等症狀，於22日至29日四度至診所就醫，因症狀加劇且出現呼吸急促情形，於29日晚間前往醫院急診，經檢查診斷為肺炎，於30日收治住院，因病情惡化，2月10日轉入加護病房，並於2月17日因該院配合指揮中心的流感併發重症檢體檢驗結果為陰性者進行通報採檢，故轉收至負壓隔離病房，於今日確診；個案目前持續隔離治療中。

莊人祥指出，該名個案生活單純，平日主要活動是包含在家看電視、社區裡面的運動公園運動以及和朋友唱卡拉OK，目前僅掌握個案的女兒有一名同學自杭州返台，1月6日曾經碰面，但以接觸、發病等時間推算，感染可能性低。指揮中心還仍需進一步和其家人釐清相關接觸情況，並針對個案發病14天前活動史與可能暴露者，進行回溯追蹤調查，以找出可能感染源。

▲新增1確診病例，指揮中心持續追蹤接觸者及發病前活動史。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）



指揮中心目前已掌握本個案密切接觸者共360人，包括家人、朋友及診所醫院人員，目前正安排接觸者採檢。將持續調查是否有其他接觸者，以進一步匡列、追蹤、採檢及隔離。

指揮中心指出，截至今日下午4點，國內新增14例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,927例，檢驗結果為24名確診(含8例本土病例)、1,822例排除、餘檢驗中(37例初驗陰性)。