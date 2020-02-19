供應台南大愛藥房的口罩工廠在屏東？　屏檢：若有需要配合調查　

▲屏東地檢署表示，如有需要，會配合南檢針對轄內口罩工廠供應口罩給藥房一事展開調查 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／台南、屏東報導

台南地檢署針對台南市某一藥局傳大發國難財，單片醫療用口罩以15元高價賣出，其中並有賣給大陸台商情事，違反中央疫流行中心規定情事剪報展開調查，據悉，由於傳出供應口罩的工廠在屏東，但口罩目前都被政府徵收，為何工廠還能出貨給這家藥房，如有需要，屏檢也將配合對該工廠展開了解。

新冠肺炎（武漢病毒，COVlD-19）疫情持續發燒，政府採管制口罩採實名制向健保藥局購買，每人一周可買2片口罩，但不少民眾仍抱連連，表示到處都買不到口罩。

18日有媒體報導台南市有一藥局單片醫療用口罩以15元高價賣出，且因與供應口罩的業者熟識，因此有門路可以拿到口罩，其中並有賣給大陸台商情事。

台南市政府相關單位今早派員聯合稽查，針對先前媒體報導「自己因與屏東工廠老闆娘關係要好，才能有充足貨源，一次至少能供應數十萬至百萬個醫療口罩，就連台商、警察、海關都上門團購」等情事，陳姓老闆娘雖喊冤，強調只是「隨便說說」，目前賣的都是健保實名制的口罩。「而接的口罩訂單，都是指4月30日以後，政府解除口罩管制後，就可以販賣，訂單也要她拿到口罩才能出貨，否則也無法供貨」等回應。

據悉，檢方已針對相關證據及資料剪報後展開調查，釐清案情始末，發現違法，偵辦到底。

►周末超殺快閃電