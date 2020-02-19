17歲少年下體爆癢！媽「以為性病」掛急診　醫驚見「紫色硬物」：像甲蟲

▲17歲少年下體癢到受不了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者施怡妏／綜合報導

許多人喜歡飼養寵物，甚至把牠們當做家人一般看待每天抱抱親親。一名17歲少年對家裡的毛小孩寵愛有加，每天都抱在身上玩，卻意外讓毛小孩身上的蝨子跑來自己的身體，造成下體發癢，媽媽誤以為兒子得了性病，掛急診看醫生後才發現，原來不是媽媽所擔心的那樣。

急診科醫師柯世祐在《醫師好辣》表示，他曾經在急診室幫一名17歲少年看診，當時這位少年是由媽媽帶來急診室，他媽媽說要幫她兒子檢查「是不是有性病？」他一聽到性病一詞很震驚「17歲欸」。於是他問這位媽媽為何會這麼認為，媽媽才進一步解釋，「因為我兒子最近都在抓下體，然後一直說很癢。」

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▲17歲少年狂抓下體讓媽媽以為有性病。（圖／醫師好辣YouTube）

於是柯醫師請少年脫掉褲子檢查，「結果尿道口沒有分泌物，也沒有像長菜花那種扁平濕疣」，什麼都沒有看到，於是詢問後，少年才說是「有抓痕」的那邊不舒服。

這時柯醫生將少年下體的毛撥開後，發現少年的「蛋蛋」上面有一顆紫色的東西，本來以為是血管瘤，但摸起來硬硬的很像甲蟲，「原來是寵物身上的蝨子」。

▲少年生殖器上竟有一顆紫色的東西。（圖／醫師好辣YouTube）

柯醫師表示，由於少年家中有養狗，平常雖然都養在陽台不能進屋內，但少年負責帶毛小孩到外面遛，遛狗時會和其他的野狗玩在一起，身上就染了寄生蟲，加上少年喜歡把毛小孩抱在身上，於是蝨子就找到新的主人。柯醫師特別提醒，養寵物時要注意除蟲，不然就會有類似的危險性。

▲少年被寵物身上的蝨子寄生。（圖／醫師好辣YouTube）

▼約從24:50開始，影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。