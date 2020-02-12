女友瘋狂討啪！他命根子「軟趴趴又出血」...媽怒嗆：蜘蛛精轉世？

▲年輕男子因下體疼痛就醫。（示意圖／記者李佳蓉攝）

實習記者賴韻如／綜合報導

不少病患常常會大驚小怪，把小問題當成絕症！一名急診室醫師就分享自己曾經遇過一名因「性行為出血」而跑到醫院掛急診的病患，雖然最後檢查並無大礙，但病患的媽媽卻仍緊張到不行，深怕兒子的「命根子」不保，甚至還在醫院破口大罵，稱兒子的女友根本是「蜘蛛精」，讓醫師相當傻眼。

急診科醫師田知學在《醫師好辣》節目中分享，自己先前遇到一名半夜從外院急診轉院過來的病患，原本以為會是非常危及的情況，沒想到看完就診資料才得知該男原來是「性行為出血」。田知學醫師透露，當時準備要檢查病患生殖器時，只是輕輕拉開他的褲子，沒想到病患就開始大叫，甚至還直接翻過身，抱著枕頭痛哭。

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▲▼年輕男子「性行為出血」掛急診。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



最後雖然驗完小便以及檢查外觀都沒有大礙，單純只是「性行為太頻繁」，但病患的家屬卻在診間外狂罵，「早知道叫他不要跟那個女生交往，那個女生很爛，像蜘蛛精一樣每天都要，我兒子都不回家了。」田知學醫師指出，當時全家人都非常擔心，害怕該男的「命根子」不保，以後就不能傳宗接代了，接著男子母親更狠酸，「今天要不是我們去接他，不知道會不會死在女生家裡。」

▲男子媽媽形容對方是「蜘蛛精」。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



田知學醫師補充，最後又請了泌尿科醫師來做檢查後，所有報告都顯示正常，性功能也沒問題，不過就是患有了「勃起障礙」，泌尿科醫師更指出，這已經是「心理障礙」，需要去看身心科，該病患後來也必須要吃安眠藥以及抗憂鬱症藥才能入睡。

田知學醫師最後提醒，其實這種情況在血氣方剛的年輕男子身上很常見，「如果性行為很頻繁、充血過度的時候，有時候就會造成出血狀況，不必大驚小怪，但若是中年以上男子出現這種現象，就有可能是發炎，必須要接受檢查。」