美國智庫：印度超英趕法　躍居世界第五大經濟體！

▲印度躍居世界第五大經濟體。圖為卡納塔克邦當地的年度慶典：坎巴拉水牛比賽。（圖／維基百科）

國際中心／綜合報導

美國智庫「世界人口評論」發表最新報告指出：印度正逐步發展成為開放市場經濟體，並且已在2019年時超越英國和法國，成為世界第五大經濟體。之前世排名前五大經濟體分別是：美國、中國大陸、 日本、德國和英國。

「今日俄羅斯」網站報導，該報告說，2019年印度的國內生產毛額(GDP)為2.94兆美元(約88.2兆新台幣)。相較之下，英國經濟規模為2.83兆美元(約85兆新台幣)，法國則為2.71兆美元(約81.3兆新台幣)。

根據該報告，就「購買力平價」(Purchasing Power Parity，PPP頭而言，印度2019年的GDP總額為10.51兆美元(約315兆新台幣)，超越日本和德國。由於印度人口眾多，該國人均GDP為2170美元(約6.5萬元新台幣)。

對於印度的發展，報告指出，印度的經濟自由化始於1990年，政府採取的一些措施：如放鬆工業管制、減少對外貿和投資的管制、以及國有企業私有化等，都加速了印度經濟增長。同時，印度的服務業是全球發展最快的，佔印度經濟總量的60%和印度就業人數的28%。