中火訴願結果未出爐！環保署急要求更正　中市府：匪夷所思

▲台中議員抗議環保署漠視中部人健康，市政府對於環保署來函表示匪夷所思。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

中火生煤使用量去年超過1104萬公噸上限，經台中市政府多次稽查及複查仍未改善，市府為守護市民健康，「依法行政」廢止中火2部機組許可證，中火去年已提起訴願，結果訴願還沒有結果，環保署竟然發函要求市府更正，「此舉前所未有、匪夷所思！」市府表示，深表遺憾，請中央正視中部民眾健康。

台中市議會國民黨團上午舉行記者會，抗議環保署為汙染源發聲，請中央勿打擊中市府對減煤所做努力，並促請中火落實生煤減量改善空品，市府感謝議員為台中市民發聲，並期待各界共同支持市府減煤立場。

環保局表示，依台中市管制生煤自治條例，中火生煤使用量去年超過年使用量上限，經多次稽查、處分並限期改善，中火仍繼續超量使用生煤，違規情節重大，市府依法行政廢止中火2部機組許可證。

環保局說，本案已進入訴願審議程序，中央僅依台電單方面的執法疑義請示函，即發文認定環保局先前的行政處分違法，在訴願結果尚未出爐前，環保署竟然率先發函市府，指撤照處分違法，並「史無前例」限5天內進行更正，儼然已侵害訴願審議委員會的獨立審查權限，與訴願法、行政訴訟法等相關規定不符，且有影響訴願決定之虞。

環保局指出，市府核發的許可證內容已明確要求中火必須減煤4成，但中火身為國營事業知法犯法，竟然超量使用生煤，市府基於保障市民健康依法執行，但中央一紙公文，要求市府撤銷廢止2張許可證的處分，恐讓中火再度火力全開，再度威脅民眾健康。

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