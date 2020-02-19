要求中市府更正中火停機處分　楊瓊瓔批環保署：淪中火打手

▲國民黨團「環保署出賣中部人健康 護航中火強渡關山」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

台中市政府指中火生媒使用超量，廢止中火第2、3號機組的許可證，台電向市府提起訴願，但13日發文給行政院環保署陳情後，環保署15日隨即要求台中市府更正處分。對此，立法院國民黨團立委楊瓊瓔、馬文君19日召開記者會，質疑環保署、台電「套好招」，痛批環保署罔顧法治精神，嚴重危害訴願審議委員會的獨立審查權，呼籲環保署勿淪為中火打手。

中火生煤使用量去年超過1104萬公噸上限，經台中市政府多次稽查及複查仍未改善，廢止中火2部機組許可證，中火去年已提起訴願，結果訴願還沒有結果，環保署竟發函要求市府更正處分，國民黨團指出，中火2月13日發文向環保署陳情，環保署2天後發文給中市府要求更正處分，懷疑根本是「套好招」。

楊瓊瓔質疑，台中市訴願委員會還在審議，環保署竟然在訴願審議期間，認定台中市府做的行政處分是違法的，甚至要求五日內更正處分，嚴重危害訴願審議委員會的獨立審查權，從未見過如此強渡關山。而環保署為護航中火霸凌地方政府，讓基層人員不知所措，擔心如果不依命令恐被秋後算賬，人心惶惶。

楊瓊瓔三問環保署，環保署的工作是環境保護或空污維護？職責是全民健康助手或生煤空污的推手？環保署十萬火急要求5日內讓中火火力全開，請問在急什麼？中部690萬人民，佔全國1/3，每天呼吸的空氣危害健康，環保署不該淪為中火打手，請尊重訴願委員會獨立審查權。

馬文君也痛批，環保署罔顧民主法治精神，2月13日中火發文給環保署，環保署隔2天就發文給台中市政府要求更正處分，「感覺是套好招的」，強調訴願還沒有結果前，環保署不應指三道四，政治不應凌駕專業。