中市府被要求「更正中火停機處分」　環保署：中央有職權依法督導

▲環署強調，中央有職責、義務依法督導要求更正。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

台中市政府因認為中火生媒使用超量，廢止中火第2、3號機組許可證，但台電向市府提起訴願，13日發文給環保署後，環署15日隨即要求台中市府更正處分。環署今（19日）表示，身為中央主管機關，有職責、義務對地方環保機關錯誤引用法令，依法督導要求更正。

環署說明，針對中火在去年12月經中市府環保局認定全廠生煤年使用量超過許可證核定量，分別於同年12月3日、14日及25日三次以違反空氣汙染防制法（空汙法）告發，又認屬情節重大而廢止2部發電機組操作許可證一事。台電在今年2月13日函請環署協助釐清處分適法性。經查明，中火全廠的生煤年使用量累計至各次告發日時，均未超過許可證核定量且處分規定前後矛盾，致裁處以違反空汙法處分之理由明顯違誤，為維法制，環署爰函請中市環保局更正處分。

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環署指出，中火共10個機組，106年前已分別取得中市環保局所核發操作許可證，每一機組所核定的生煤年使用量為210萬公噸，全廠共2100萬公噸，又臺中市環保局為管制生煤使用量，再於106年11月附帶登載要求全廠生煤使用量需「1600萬公噸或4年內減少4成」，若依「4年內減少4成」此比較嚴格的要求，2100萬公噸減4成，應為1260萬公噸，但中市環保局3次處分中火時生煤用量（分別為1191萬、1217萬及1231萬公噸）均未超過1260萬公噸。

此外，環署提到，中市環保局為達成裁處目的，在108年11月20日逕行以「誤繕」為由，直接改變原來許可證內容，要求中火提前1年減少全廠生煤用量達40%，造成業者應變不及，也影響操作的穩定性，有違行政程序法強調的信賴保護原則。

▲台中市政府堅持中火必須「汰舊換新」的立場。（圖／台中市政府提供）



另外，環署表示，中火因提升防制設備效率向中市環保局申請其中1個機組許可證異動，該局於108年11月19日自行加入全廠限制生煤1104萬公噸年使用量，其計算基礎是以「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」制定時中火當年實際生煤使用量1839萬公噸再減4成計算得來，中火當年自行減量至1839萬公噸卻導致更嚴格規範，配合減少許可用煤量近13%之善意被抹煞，形同處分自行改善者，不符合公平正義。

環署強調，對地方環保局改善空汙作為，都支持與肯定，但依法行政是公務機關核心價值，地方環保局在執行環境保護相關作為，應依法行政，以符法制，環署身為空氣汙染防制的中央主管機關，對於空氣污染管制法規秩序維護，有其職責及義務，因此對於地方環保機關錯誤引用法令，依法督導要求更正。

環署最後以數據指出，在與經濟部積極督促中火進行汙染改善下，107年空汙排放量相較於105年減量達23%，預估109年減量超過40%，排放減量大於單純減煤4成的效果。此外，預估完成燃煤機組防制設備改善、配合降載及備轉機組於空品不良季節不啟動等條件下，114年的空汙減量可達78%。