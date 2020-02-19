祖墳被人插釘子！網一看毛翻「恐影響後代」　風水專家也搖頭：要換掉

▲原PO朋友家的祖墳被人釘釘子 。（圖／翻攝自靈異公社）

記者張嘉晏／綜合報導

人們死後的身後事往往為後代、親友重視，有些人更是會謹慎挑選親人長眠地，配合好的風水福蔭子孫。一名網友就表示，朋友近日要遷墳，卻發現祖先的墓碑上被插了根釘子，好奇這樣是否會對後代子孫造成不好的影響。照片一出，不僅網友們看得直發毛，風水專家江柏樂也現身回應，勸子孫們要趕快換一個墓碑。

「做這件事的人會有報應嗎？」一名網友在臉書「靈異公社」發文，他表示朋友最近要幫祖先遷墳，沒想到到了現場，發現墓碑的左上角竟然被人釘了一個大釘子，還有明顯的生鏽痕跡，看了令人傻眼。

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原PO表示，由於朋友家族的子輩已凋零，孫輩又不太懂陰宅的事，才會這麼晚才發現。他也透露，朋友家族的子孫都有活過60歲，唯獨工作皆不太順遂，好奇被釘釘子是否會對後代造成影響。

貼文一出，網友們表示，無論影響為何，看起來就是感覺不太好。一派人則說，墓碑上插釘子恐有「插丁」之意，後代子孫恐怕容易有身體上的疾病、破財等問題，「做這種事傷天害理」、「壞心的人也不會有好下場」、「這個是在針對二房的」、「封丁」、「會是添丁嗎」、「想傷害男丁」。

▲▼風水專家江柏樂回文。（圖／翻攝自靈異公社）

留言之中，也釣出風水專家江柏樂回覆。他指出，做出這種事的人，是想要傷害三房男丁，而且恐會影響頭部問題。他也表示，看到墓碑已褪色，也意味著潮濕的骨頭有被細菌吃掉的可能，建議開棺整理一下，墓碑同時也要換掉。

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