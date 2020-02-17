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阿祖頭七託夢「小叔公沒回來不能封棺」　曾孫曝2天後：祂才放心離開

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▲▼葬禮，棺材，喪禮，相驗，死亡。（圖／視覺中國）

▲原PO表示，屍身放在家裡的阿祖，本來預定頭七過後就要封棺。（圖／示意照／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享在阿祖頭七當晚聽到阿祖說的一段話，他們立刻通知阿祖最小的兒子，讓對方趕回來奔喪，沒想到竟發生不可思議的事。她表示，「人都離世那麼多天了，還是想要見你最後一面才能放心離開。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，她在阿祖剛往生那幾天，每天都會夢到阿祖，本來以為只是日有所思，夜有所夢，「每次阿祖來夢裡看我，一句話都沒說過。阿祖最疼我，就跟我小時候一樣，幫我蓋被子，摸摸我的頭，祂...就慢慢消失了。」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，直到頭七當晚，阿祖又到夢裡看她，「這次祂開口對我說：『跟阿嬤講，小叔公沒回來不能封棺，我等他回來』。」她解釋，小叔公是阿祖最小的兒子，長年遠洋捕魚，往年都是一年才回來一次，事發突然，必須等他船回港才能搭機回台。

「我把阿祖交代的話轉達給阿嬤！」原PO指出，屍身放在家裡的阿祖，本來預定頭七過後就要封棺，因這個遺願，他們等著小叔公回來奔喪；頭七後的隔兩天，小叔公終於回來，「我們陪著小叔公去看靈堂後的苦等多天阿祖。」

▼原PO分享阿祖的後事。（圖／示意照）

▲遺體化妝室,大體化妝,停屍間。（圖／記者林世文攝）

「小叔公哭喊著：媽...我回來了！媽，對不起，讓你等我那麼久」，原PO說，阿祖也因聽到最疼愛的兒子回來，眼角流了兩行淚，人都離世那麼多天，還是想要見你最後一面才能放心離開。

原PO表示，有一種不變的愛是母愛，「無論你在哪裡，媽媽永遠等你回來。你有多久沒打電話給爸媽了，不管多忙...記得打電話回家。」

原PO回覆網友的問題說，她是他們家第一個孩子，「阿祖從小揹著我，日也揹、夜也揹。我小五，祂過世了，但是祂一直陪伴到我生老二女兒才離開。」有人好奇，「 請問這是真實事件嗎 ? 都9天了還能流淚？」原PO回，「是真的，我自己的阿祖。」

有人感動留言，「我永遠都記得在找到我女兒之後，在殯儀館相驗完，我把祂眼睛闔上，並且告訴祂說：媽媽已經找到祢了。 瞬間祂的眼角流下眼淚！唉唉唉！」

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