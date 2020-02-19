砸錢買保健「神藥」！她吃1個月2器官全壞掉...「鎘」超標4倍亡

▲有民眾因為聽信來路不明的神藥，亂吃保健食品或藥品，後果不堪設想。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

亂吃來路不明的藥，當心連命都被吃掉！一名43歲熟女，過去曾有過嚴重的心臟衰竭病史，在遍尋醫師，透過正確的藥物治療與飲食運動調整控制後，好不容易心臟功能改善了，但卻因為亂吃來路不明的「神藥」強身，導致體內「鎘」金屬含量超標4倍，吃藥吃到肝臟和腎臟功能出現問題，最後撒手人寰。

收治該病例的心臟科醫師劉中平在臉書發文表示，這名心臟衰竭患者曾經是他的驕傲，因為該患者曾在台大醫院找過名醫治療，但一直未改善；後來經由介紹而來，他把患者的藥物調整後，又鼓勵調整自己的飲食與運動，讓原本心臟收縮分率從只有33%，一年之後提升到50%，後來追蹤了三年，狀況一直很穩定。

請繼續往下閱讀...

後來患者某天突然因為喘得很嚴重進急診，一檢查發現，兩邊肺部都積水，不只心臟出問題，連肝臟和腎臟功能都突然下降許多。後來一問才知道，患者雖然都有回診拿藥，但私自停藥一個月，改吃傳銷公司號稱「對心臟很好」的健康食品，結果檢查發現，患者體內的「鎘」金屬含量，已經超過標準的4倍。

劉中平提到，經過全力搶救，患者仍在住院一個月後，因為肝臟衰竭昏迷死亡。他提醒，有心臟或慢性疾病患者，切勿亂吃來路不明的保健食品或藥品，遵守正規醫療診斷，才不會傷身甚至喪命。

更多 CTWANT 報導

【疫起斂財2】政府派員守口罩工廠 董娘開後門給她搬

被爆當「午後人妻」與小鮮肉開房 美女主播認了離婚16年老公

對抗新冠肺炎…日本為何荒腔走板？ 他曝敗在「這5個字」