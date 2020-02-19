　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「口罩地下司令」私賣畫面曝！一片15元「不管多少都能弄到」　否認囤積遭打臉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

圖、文／CTWANT

本刊獨家踢爆台南大愛藥局囤積及私賣口罩，但面對消保官登門稽查，業者一概否認，並稱目前都沒有口罩賣，怎會還有囤積的事情，根本是子虛烏有，業者避重就輕，還說要提告，明顯規避責任。

當記者詢問是否有賣整盒的口罩給民眾，業者竟說是拿空盒給買家，記者接著追問，但是影片拍到裡頭有口罩，業者則繼續扯謊，說拿出來的是當天發放剩下的，塘塞想要買的消費者，並不是私賣。

▲▼【疫起斂財7】口罩地下司令嗆提告　囤積私賣畫面曝光狠打臉。（圖／CTWANT提供）

▲藥局聲稱沒有私賣口罩，但畫面會說話，本刊直擊拍到業者拿出全新整盒醫療用口罩給消費者。（圖／CTWANT提供）

但事實真是如此嗎？畫面會說話，當晚陳姓業者從樓梯間倉庫拿出一整袋的醫療用口罩，還拿了兩盒新的醫療口罩，問對方要買幾盒，業者還抱怨說，最近賣到快沒口罩了，只剩下1000多片，要買要快，隨後陳女有轉口說，只要有需求，不管多少數量，她都能弄到。

▲▼【疫起斂財7】口罩地下司令嗆提告　囤積私賣畫面曝光狠打臉。（圖／CTWANT提供）

▲畫面直擊，業者從倉庫拿出一大袋外加2盒全新醫療用口罩，問消費者要買多少。（圖／CTWANT）

聲音畫面歷歷在目，陳女19日面對消保官稽查，還說只是隨口閒聊「怎當真？」全盤否認自己說過的，並扯說是隨著消費者的意願亂說，並非真有口罩能販賣，也否認哄抬口罩價格行為，看來相關單位應盡速調查，別讓無辜百姓被當肥羊狠宰。

延伸閱讀
【疫起斂財1】台南藏「口罩地下司令」　握百萬貨源爽賺千萬
居家檢疫失聯者郭富文被找到　竟嗆「我狀況很好幹嘛報到」
中國官方論文驚爆真相　早在去年底就有百人染病

ET快訊
劉真驚傳「裝葉克膜」動心臟手術搶救　經紀人回應了
他問大陸若攻台「願意上戰場的人多嗎？」　網回憶：有一半以上舉
開學防疫！教育部：耳溫逾38度、額溫逾37.5度免到校不列缺
重症患者病床顫抖寫7字遺書…隔天逝世　醫護哭：我們會永遠記得
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男吸毒衝撞警車拒絕攔查　警匪追逐十餘公里連開6槍制伏

騎鐵馬闖紅燈遭撞翻　他沒事「19歲重機騎士爆頭亡」...8旬翁被起訴

白牌司機遇搶被斷手腳筋　警火速查緝歹徒34小時內落網收押　

「口罩地下司令」私賣畫面曝！一片15元「不管多少都能弄到」　否認囤積遭打臉

摩鐵銷魂後入浴！她一句「老公」慘遭男友活活勒斃棄屍

女兒報案：媽媽沒回家…一查驚知遭小11歲男友「活活掐死」！摩鐵→山區棄屍

人夫讚小三：很會吃！「8段激情錄音」曝姦情…猛烈撞擊聲夾呻吟　正宮崩潰了

網遊宅男遭騙百萬　扮「武漢偷渡女台商」揪主腦…結果卻慘了

詐領助理費1090萬　國民黨桃園六連霸議員舒翠玲遭貪汙罪聲押

工程3萬8千元標輸姻親竟持槍槍擊　二審重判7年6月

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

首批246名台商出關手繪感謝信曝光　2童奶音喊「謝謝阿中部長」讓他笑了

隔離14天期滿！林口檢疫所145人出關　出動3遊覽車載送⋯台商搖窗開心揮手致意

金黃酥脆外皮＋多變化鮭魚內餡 宵夜療癒料理「奶油烤鮭魚飯糰」

小彬彬認愛小12歲越南女友「想婚了」　想再生一胎...「如果可以就可以」

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

男吸毒衝撞警車拒絕攔查　警匪追逐十餘公里連開6槍制伏

騎鐵馬闖紅燈遭撞翻　他沒事「19歲重機騎士爆頭亡」...8旬翁被起訴

白牌司機遇搶被斷手腳筋　警火速查緝歹徒34小時內落網收押　

「口罩地下司令」私賣畫面曝！一片15元「不管多少都能弄到」　否認囤積遭打臉

摩鐵銷魂後入浴！她一句「老公」慘遭男友活活勒斃棄屍

女兒報案：媽媽沒回家…一查驚知遭小11歲男友「活活掐死」！摩鐵→山區棄屍

人夫讚小三：很會吃！「8段激情錄音」曝姦情…猛烈撞擊聲夾呻吟　正宮崩潰了

網遊宅男遭騙百萬　扮「武漢偷渡女台商」揪主腦…結果卻慘了

詐領助理費1090萬　國民黨桃園六連霸議員舒翠玲遭貪汙罪聲押

工程3萬8千元標輸姻親竟持槍槍擊　二審重判7年6月

「老老照顧」狀況頻傳！名醫探望心疼：一般人做都很吃力了

楊安澤妻曾受害　美婦產科淫醫再被70女控告性侵！

神秘解放軍服工廠曝光！　改生產防護服「日供4.5萬套」

美軍一周現台周邊6次藏玄機　王定宇：解放軍最近有問題嗎？

東京奧運帶動進步　日本逐步汰換公廁蹲式馬桶

廢止許可證違法＋訴願時間太久　台電提醒中市府：更正裁罰

中市府被要求「更正中火停機處分」　環保署：中央有職權依法督導

12國92例人傳人　WHO祕書長譚德塞樂觀：無持續社區感染

浮誇！COLD STONE打造2款夢幻冰品　草莓冰拌爆漿奶蓋、草莓海綿蛋糕太邪惡

養一台BMW寶馬10年得花53.4萬元　車主嫌貴跳槽日系Lexus

社會熱門新聞

台南藏「口罩地下司令」　握百萬貨源爽賺千萬

即／鶯歌女屍卡鐵軌！驚見人狗雙亡

新北失聯者郭富文　拒說行蹤：幹嘛報到

武漢女自爆15萬偷渡回台！警逮到本尊

捏造白牌司機生前行蹤　臉書帳號「礦泉水」遭約談

董娘開後門　「口罩地下司令」搬貨

回收過期食品！「廚餘」清洗後賣便當店

「口罩地下司令」賣3倍價　稱良心事業

通緝男心虛撞警車　遭5槍回擊被逮

女工趕口罩遭夾斷指　醫院：只能截肢

她報案：媽媽沒回家！一查驚知遭小11歲男友活活掐死

清晨攻堅「抓」院童　烏龍調查封育幼院

小王與地勤妻嘿嘿「讓妳賺精華液」！夫崩潰：他們還…

即／夫妻燒炭亡！兒定位驚見陳屍祖墳旁

更多熱門

相關新聞

砸錢買「神藥」！她2器官全壞掉亡

砸錢買「神藥」！她2器官全壞掉亡

亂吃來路不明的藥，當心連命都被吃掉！一名43歲熟女，過去曾有過嚴重的心臟衰竭病史，在遍尋醫師，透過正確的藥物治療與飲食運動調整控制後，好不容易心臟功能改善了，但卻因為亂吃來路不明的「神藥」強身，導致體內「鎘」金屬含量超標4倍，吃藥吃到肝臟和腎臟功能出現問題，最後撒手人寰。

「口罩地下司令」賣3倍價　稱良心事業

「口罩地下司令」賣3倍價　稱良心事業

青峰百萬代言躺槍！實況主DA列3罪狀轟

青峰百萬代言躺槍！實況主DA列3罪狀轟

2天狂降1個月雨量…英陷洪災「紅色警報」

2天狂降1個月雨量…英陷洪災「紅色警報」

鼠年首個「轉運日」　專家曝招財秘法

鼠年首個「轉運日」　專家曝招財秘法

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

週刊爆「女神主播」幽會小鮮肉喊告

被酸整容！Keanna「校花等級舊照」反擊

台南藏「口罩地下司令」　握百萬貨源爽賺千萬

兒子才9個月大…MEI MEI宣布懷第2胎：我自己都傻眼

粉絲抓包「玄彬桌下偷牽孫藝真」

快訊／女神主播認了離婚16年老公！爆偷吃小鮮肉

土城清水模咖啡廳必喝桂花奶蓋咖啡

0號病人曝光！BBC揭最早12/1就發病

「給妳看我的鋼彈」！宅男3年後娶走女神

即／鶯歌女屍卡鐵軌！驚見人狗雙亡

日女遭電車輾過亡　手機拍下全程

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

卜卦新冠肺炎何時完　命理師曝：沒這麼快

《RM》神預言：李光洙有白虎大煞

新北失聯者郭富文　拒說行蹤：幹嘛報到

更多

最夯影音

更多
7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦
韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面